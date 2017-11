Frente Amplio llama a votar libremente en segunda vuelta: “Confiamos en el voto de la gente”

El Frente Amplio resolvió este jueves llamar a sus adherentes a “reflexionar profundamente”, votar en libertad y reiterar el llamado a sufragar en segunda vuelta, planteando que “confiamos en el voto de la gente”.

A través de un comunicado de siete puntos leído por la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, expresaron que el proceso de reflexión se realizó en más de 100 comunas, donde determinaron ir en camino de un “gobierno transformador por decisión ciudadana, no por negociaciones que desemboquen en cargos o cupos en gobiernos de otras coaliciones”.

Agregaron que “se ha abierto un nuevo ciclo político en Chile, que nos instala como actores relevantes del futuro (…) como hemos dicho, no somos ni nos sentimos dueños de los votos de las personas y por eso nuestro primer llamado es a cada uno de nuestros votantes a reflexionar y expresarse en las urnas en esta segunda vuelta de acuerdo a sus propias convicciones y análisis”.

“Llamamos a las y los chilenos a participar de la política, en el Frente Amplio confiamos en el voto de la gente, y esperamos que quienes nos apoyaron concurran a las urnas”, señaló Sánchez.

Agregó que “sabemos que Sebastián Piñera representa un retroceso, menos derechos, menos libertades, en sentido contrario a las demandas que día a día escuchamos en las calles”.

Sánchez reiteró que “aquí no cabe una negociación, pues no buscamos cargos, no buscamos cupos en el Gobierno”, reiterando que la responsabilidad de lo que ocurra en estas definiciones es responsabilidad de la Nueva Mayoría

SEMANA DE DEFINICIONES

Esta semana, las 14 colectividades del Frente Amplio mantuvieron diversos procesos de reflexión a través de conversaciones, reuniones y referéndum para definir sus movimientos y llamados con miras al balotaje.

Al comenzar la cita del bloque -el cual se extendió entre el miércoles y la madrugada de este jueves-, la ex abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, señaló que “iniciamos un proceso donde se llamó a todas las personas, todos los frenteamplistas, a todas las personas a un momento de reflexión, de discusión abierta, pública, de conversación, respecto a la posición que vamos a tomar para segunda vuelta”.

Además, la periodista, quien obtuvo un 20,27% de las preferencias, reconoció estar “muy feliz de lo logrado, de lo que significa encontrarnos en una instancia como ésta y seguir creciendo, y para discutir, analizar, lo que vamos a plantear como posición para la segunda vuelta”.

Entre las 14 colectividades del bloque político, ocho habían entregado libertad de acción a sus votantes, dos se opusieron al proyecto del senador y los cuatro restantes estaban abiertos a llegar a un acuerdo con condiciones.

El encuentro realizado en la sede de Revolución Democrática, contó con la participación del presidente de RD, Rodrigo Echecopar; la secretaria general del Movimiento Autonomista, Constanza Schonhaut; el vocero de Izquierda Libertaria, Lucas Cifuentes; el presidente del Partido Humanista, Octavio González; los dirigentes Luis Felipe Ramos del Partido Liberal, Karina Oliva de Poder e Iván Carrasco, dirigente de Igualdad.

Fuente: 24horas.cl.