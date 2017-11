Lorenzo Reyes, Botín de Oro 2017: “Cuando te entregan estos premios, parece que todo vale la pena”

Lorenzo Reyes ha sido por lejos el jugador más regular del fútbol nacional este año. Es cosa de revisar sus números: en el torneo de Clausura, donde Universidad de Chile se coronó campeona, el volante disputó los 15 partidos y sólo se perdió unos minutos en la primera fecha, mientras que en el actual Transición tiene presencia completa.

Pero hay aspectos que las cifras no reflejan, como su despliegue, el cual le ha permitido a la U tener el equilibrio necesario para sumar un título, llegar a la final de la Copa Chile y estar siendo animadora del presente certamen. Por eso este lunes fue distinguido como el Mejor Jugador del 2017 en los Premios El Gráfico realizados en Espacio Riesco, haciéndose acreedor del preciado Botín de Oro adidas.

¿Qué sientes al ganar este premio?

Que fue un gran año y tuve la confianza del profe, también el apoyo de mis compañeros. Uno trabaja para mejorar día a día y si te dan estos premios, bienvenidos sean.

Me imagino que feliz por este reconocimiento al trabajo…

No te puedo llegar a explicar lo feliz que estoy. Es uno de los mejores y más felices momentos de mi carrera y de mi vida. Uno se entrena día a día para ser el mejor, yo siempre quiero serlo, y cuando te entregan estos premios, parece que todo vale la pena.

Te elegimos por ser un héroe en silencio, ¿sientes que eres eso en la U?

Sinceramente, no, pero sí me llama la atención que alguien en mi puesto gane este tipo de premios, porque no soy el delantero que hace los goles o los que hacen las jugadas más lindas, así que esto es muy significativo para mí.

¿Es un golpe anímico para lo que queda del año y para la Libertadores 2018?

Sí, obvio que ayuda a nivel individual y grupal. Gracias a mis compañeros pude ganar y por eso nos da un impulso para ir por este campeonato, que lo vamos a luchar hasta el final, y para todo lo que venga.