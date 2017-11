Chile Vamos cuestiona a Guillier por tener su página web “en mantención”

En la reunión de coordinación semanal que mantiene Chile Vamos, los timoneles del bloque criticaron que el candidato de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, mantenga su página web “en mantención”.

A partir de esta mañana se registran problemas para ingresar a la página web del senador, sin permitir ver sus propuestas ni programas. “En mantención, lamentamos el inconveniente, vuelve pronto”, despliega un mensaje en la plataforma.

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, señaló que “eso es la candidatura de Alejandro Guillier hoy, eso es lo que pretende como proyecto político” y agregó que “es una demostración de falta de liderazgo, falta de conducción, falta de definiciones y propuestas que debería tomar él porque se siente tironeado por la DC y por el Frente Amplio”, consignó La Tercera.

Además, precisó que “a todos tiene que darle el gusto y no lo va a poder hacer porque es imposible porque no tienen unidad de contenido y no tienen unidad política”, señaló el diputado.

Sumado a ello, precisó que se encuentran a veinte días de la elección presidencial y Alejandro Guillier “pretende gobernar Chile, no tiene un programa más bien tiene un programa en mantención”, aseveró.

Sumado a ello, los timoneles reiteraron la acusación de intervencionismo electoral del gobierno en la candidatura del senador. “En paralelo, la campaña de Alejandro Guillier la mantiene La Moneda”, afirmó Monckeberg.