Aduana de Iquique incauta ropa y zapatillas falsificadas de alta gama

Un contenedor repleto de ropa y zapatillas falsificadas de alto estándar interceptó el Servicio Nacional de Aduanas en la Zona Franca de Iquique. Las mercancías llegaron desde China y tenían como destino final el mercado local y países vecinos.

El Director Regional de la Aduana de Iquique, Dennys Beltrand Santos, indicó que se trata de 20.713 prendas y 2.160 pares de zapatillas, las cuales venían al interior de 121 sacos y 98 cajas. “Esta suspensión de despacho responde a un trabajo de nuestra Unidad de Análisis de Riesgos que perfiló una serie de indicadores, los cuales permitieron identificar un cargamento y realizar su posterior seguimiento y retención”.

Beltrand agregó que la evasión tributaria supera los $41 millones de pesos y “se trata de falsificaciones de alto estándar, las cuales tienen como destino engañar y estafar a los consumidores que pagan altos precios pensando que están adquiriendo algo que es original”.

El cargamento considera 600 gorros que imitan los modelos y logos de la marca Nike, otros 910 gorros copia de Armani, 3.400 shorts Adidas, Nike y Under Armour, 700 bolsos y bananos Cat y Diesel, 4.966 poleras Nike y Under Armour, 700 set de pantalones y polerones imitativos de las marcas Reebok y Adidas, 860 guantes de arquero Puma, Nike y Adidas, 200 pares de canilleras Nike, 1.560 pares de zapatillas Adidas, 120 pares de zapatillas Under Armour y 480 pares de zapatillas Nike, entre otras miles de prendas en su mayoría deportivas y destinadas al running.

Tras detectar que se trataba de falsificaciones, los aduaneros determinaron la inmediata suspensión de despacho y retención. Asimismo, se formalizó una denuncia e informó a los representantes de las marcas para el inicio de las respectivas acciones judiciales.

“Nuestro rol de Aduanas es proteger a la ciudadana y apoyar el comercio lícito. En este caso las prendas estaban destinadas a engañar a los consumidores y afectar el comercio formal, a lo que se suman otros ilícitos conexos puesto que las bandas de falsificadores muchas veces cometen explotación infantil o están ligadas a acciones de lavado de activos”, finalizó Beltrand Santos.

Durante este año el Servicio Nacional de Aduanas ha realizado la suspensión de despacho de 5.403.503 artículos, entre los que se cuentan juguetes, ropa, bisutería y accesorios de celular. Todas estas mercancías tienen un valor que supera los 38 millones de dólares.