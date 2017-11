Papa Francisco pide a los sindicatos encarar la “cuarta revolución industrial”

El papa Francisco pidió este viernes a los sindicatos de todo el mundo combatir la mentalidad de la “ganancia inmediata” y encarar la “cuarta revolución industrial”,marcada por la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial.

En una carta leída a representantes de sindicatos y movimientos de trabajadores de numerosos países, entre ellos Argentina y Brasil, reunidos en el Vaticano, el pontífice argentino hizo un análisis de los cambios acelerados en el mundo del trabajo y de la “interdependencia entre lo laboral y lo ambiental”.

“En el contexto actual, conocido como la cuarta revolución industrial”, caracterizado según él por la velocidad, la refinada tecnología digital, la robótica, y la inteligencia artificial, “el mundo necesita de voces como la de ustedes”, añadió el papa argentino en uno de los textos más políticos divulgados durante su papado.

“Para esta mentalidad no interesa si hay degradación social o ambiental; no interesa qué se usa y qué se descarta; no interesa si hay trabajo forzado de niños o si se contamina el río de una ciudad. Sólo importa la ganancia inmediata. Todo se justifica en función del dios dinero”, agregó.

El Papa citó en varias ocasiones su encíclica sobre la defensa del medio ambiente, “Laudato si”, y reconoció que “no queremos un sistema de desarrollo económico que fomente gente desempleada, ni sin techo, ni desterrada”, dijo.

“Como muchos de ustedes han contribuido a combatir esta patología en el pasado, ahora están en condiciones de combatirla en el futuro”, instó Francisco a los sindicalistas.

A los dirigentes gremiales, entre ellos 25 sindicalistas provenientes de Argentina y varios representantes de grandes centrales de trabajadores de Brasil, el papa los invitó a mantenerse alejados del “cáncer social de la corrupción”, que afecta tanto al mundo político como al sindical.

El papa fustigó la “corrupción” de los sindicalistas que se ponen de acuerdo con los patrones y “no se interesan en los trabajadores, dejando a miles de compañeros sin trabajo”.

Francisco habló de la necesidad de pasar “de la industria energética actual a una energía más renovable para proteger nuestra tierra”.

Así como instó a los movimientos populares durante su viaje a Bolivia, al invitarlos a defender las tres “T”: tierra, techo y trabajo, pidió a los sindicalistas que estudien la “triple conexión” entre otras tres “T”: trabajo, tiempo y tecnología”, dijo.

“Necesitamos de un diálogo sincero y profundo para redefinir la idea del trabajo y el rumbo del desarrollo”, afirmó.