Reportan tiroteo en el Metro de Londres: Policía responde como posible acto terrorista

La policía británica respondió este viernes por la tarde a avisos de disparos -al que también se le calificó como un tiroteo- en la estación de metro londinense de Oxford Street “como si fuera un incidente terrorista”, explicaron en Twitter, precisando que no se habrían localizado víctimas.

“La policía respondió al incidente como si fuera terrorista”, explicó la Policía Metropolitana, precisando que respondió “a varios avisos de disparos” en la estación y que “no se localizaron víctimas”.

Ante la emergencia, se decidió evacuar el Metro de Londres.

Something happening on #oxfordcircus – Hope everyone is ok!!! pic.twitter.com/M5UQ1VNsNz

— Charlotte Terry (@CharlotteTerry1) 24 de noviembre de 2017