Ossandón: Piñera se comprometió con avanzar en gratuidad y cambiar la Ley de Pesca

El senador de RN Manuel José Ossandón explicó en detalle los compromisos que adquirió Sebastián Piñera, el candidato de Chile Vamos, para lograr su apoyo de cara a la segunda vuelta.

El otrora precandidato presidencial afirmó desde el comando de Piñera que esto “no es una vuelta de carnero” y enfatizó que su apoyo se concretó luego de que el ex Mandatario se comprometiera en avanzar en la gratuidad en la educación superior y eliminar la Ley de Pesca.

De lo contrario, afirmó, se convertirá “en el peor enemigo” de su eventual Gobierno, descartando además que en el futuro acepte algún ministerio.

Al senador se le recordó las disputas de la primaria, entre las cuales estuvo cuando le recordó al empresario el episodio de la quiebra del Banco de Talca y que no lo declararon “reo por lindo”, reconociendo que “no me arrepiento en nada. ¿Usted cree que lo elegí ahora por lindo? No, yo estoy por Chile”.

“Hoy se acabó la primaria, se acabó la primera vuelta. Aquí hay dos mundos, yo no los concentro ni en (Alejandro) Guillier, porque es una gran persona, ni en el señor Piñera. Yo los concentro en los equipos y en las formas de mirar a Chile”, aseguró.

Reconoció que “tengo un océano de diferencias con el Frente Amplio y tengo un océano con el Partido Comunista de diferencias, pero debo reconocer que el mensaje del Frente Amplio es cierto. El diagnóstico y lo que están gritando la gente del Frente Amplio no es mentira, lo que pasa es que las soluciones que ellos dan y la forma son ingenuas y no corresponden”.

“Cuando la gente del Frente Amplio habla de que Chile quiere educación gratuita, es cierto; cuando Chile quiere pensiones dignas, es cierto. No estoy en contra del diagnóstico del Frente Amplio, estoy en contra de la forma en que ellos quieren enfrentar eso, destruyendo algo que muchos han logrado”, aseveró Ossandón.

