Marcelo Ríos: “Piñera es avanzar hacia el progreso”

Luego de criticar la profesión de Alejandro Guillier el lunes, Marcelo Ríos entró directamente en la arena política y publicó en su cuenta de Twitter cuál es su candidato para la segunda vuelta.

Lo hizo con una frase que él patentó en los 90. “Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente”, comenzó.

“Personalmente, creo que votar por Piñera es avanzar hacia el progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en lo mismo”, agregó el ex tenista, que está radicado hace unos meses en EE.UU.

Luego de criticar a Guillier por ser periodista, el actor Adriano Castillo que interpretó al Compadre Moncho le respondió en su cuenta de Twitter: “No te preocupes, Marcelo. Gracias a las gestiones de este gobierno podrás votar y hacer presente tu opinión desde EE.UU. Algo con lo que tu candidato no estaba del todo convencido”.

