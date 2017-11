Esteban Paredes y su ausencia como vocal de mesa: “Nunca vi la página, fue un error mío”

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, explicó el motivo de su ausencia como vocal de mesapara las elecciones presidenciales y parlamentarias 2017.

El ariete albo tenía que presentarse a la mesa 103 de la escuela Presidente Riesco Errazuriz en Maipú, pero finalmente no llegó, lo que fue una de las polémicas de la jornada de ayer.

En diálogo con los periodistas en el Monumental, Paredes no tuvo problemas en reconocer que no manejaba esa información y que para la próxima revisará la página.

“La verdad es que no tenía idea. Ayer como a las diez y media mis familiares me avisan que era vocal de mesa. Como nunca había votado, nunca vi la página, fue un error mío”, dijo.

Asimismo, ‘Visogol’ confirmó que para la segunda vuelta cumplirá con su rol de vocal de mesa.

“Habrá segunda vuelta, si me llaman tendré que estar”, señaló.

“Es totalmente desconocimiento, no me puedo hacer el loco de no ir nuevamente, sería una falta de respeto”, complementó.

Fuente: biobiochile.