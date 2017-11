Soria y Ebensperger al Senado; Trisotti, Galleguillos y Gutiérrez a la Cámara

El ex alcalde de la comuna de Iquique, Jorge Soria Quiroga, ganó lejos las elecciones y obtuvo su sillón en el Senado. “Primero agradecerles. A los intereses nacionales no les gustan estos triunfos tan contundentes desde las regiones. Yo diría que nadie hizo caso a nuestras luchas desde Iquique. Chile pierde la batalla del Océano Pacífico porque no nos dieran ‘pelota’. Salvemos a Chile desde el Puerto. Desde ahí estaré aportando a mi querido puerto. ¡Agradecido, agradecido! Este era un pueblo pobre de 30 mil habitantes. Si uno no se pone los pantalones no lo toman en cuenta; el alcalde es el que debe mandar; dejen avanzar a las regiones”, dijo anoche emocionado, acompañado de su familia y seguidores, cuando se dirigía a celebrar el triunfo.

Por Chile Vamos la ganadora fue la exintendenta Luz Ebesperger, quien sumó sus votos más los aportados por Juan Carlos Carreño (RN) y Pamela Boyardi (UDI). Y obtuvo su sillón en el Congreso Nacional. Anoche dio una conferencia de prensa en su comando de calle Libertad.

En diputados los ganadores en Tarapacá fueron Renzo Trisotti (reelecto); el exalcalde de la comuna de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos y el diputado comunista Hugo Gutiérrez (reelecto). Por su parte, el alcalde Mauricio Soria Macchiavello, dijo: “Estamos como familia muy contentos; estamos felices por la trayectoria de mi padre. Y muy contentos por el cariño de los iquiqueños que siempre lo han apoyado”.

En cuanto a la elección de los consejeros regionales esta demoró más de la cuenta en su recuento. Recién a las 22 horas, iban escrutadas 39 mesas de 721, con un 5,41%.