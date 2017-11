Menos de la mitad de los chilenos votó: Participación electoral alcanza un 46% del padrón

Desde que en Chile se implementó la inscripción automática y el voto voluntario, la abstención ha sido la principal protagonista en los diversos procesos electorales hasta la fecha. El panorama no habría sido muy diferente estas elecciones presidenciales, en donde la participación electoral habría alcanzado sólo un 46%. Encuestas preliminares proyectaban entre un 48% y un 53% la participación en estos comicios, es decir, estimaban una abstención alrededor del 50%. Pero el resultado habría superado las predicciones dado que el 54% del padrón electoral no habría ejercido su derecho a voto.

De hecho, la Presidenta Michelle Bachelet, hizo un llamado a la ciudadanía de ejercer sus derechos cívicos y advirtió, cuando se habían escrutado un 87% de las mesas, que “casi cinco de cada 10 chilenos no fueron a votar”. De esta forma, de 14.347.288 chilenos, cerca de 7.700.000 no habría asistido a las urnas. El número no logró revertir la situación que se registró en los procesos anteriores, donde, desde la implementación del voto voluntario, más de la mitad de los habilitados para votar, no lo hizo.