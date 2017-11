Johnny Herrera insiste en críticas a Gamboa: “Que nos arbitre él son cosas que uno no entiende”

Johnny Herrera reiteró sus críticas al juez Eduardo Gamboa, quien condujo el partido de la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers en la final de la Copa Chile, que perdieron los azules por 3-1.

El meta no quedó conforme con el cometido del juez y volvió a cuestionar su nominación para ese compromiso en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, explicando que le parece “raro” que dirigiera este cotejo tras los problemas que tuvo con la U.

“En cuanto a la crítica de Gamboa, no es una crítica a al arbitraje o por eso perdimos, pero me parece raro de que nos arbitre de nuevo. Nos había expulsado y cobrado un penal inexistente antes y al final te va colmando. Uno como futbolista no entiende, hay árbitros en la copa y nos arbitra otro y uno trata de buscarle una explicación”, aseguró en conferencia de prensa.

Pese a ello, Herrera reconoció que “Wanderers nos ganó bien y nunca le eché la culpa al árbitro, nos ganó bien, pero las críticas nunca han sido de mala fe, son situaciones que te dan para cuestionarte. pero no se hacen de mala fe, hay que tener un poco de comprensión”.

Y consultado sobre su reacción de criticar a Colo Colo por sus cuestionamientos a los jueces, el arquero explicó que “yo pido un poco de comprensión de lectura sobre lo de los ‘manotazos de ahogado’. Lo digo porque hay un señor (Raúl) Ormeño que no entendió nada y que dice que hay dos o tres miembros del tribunal de

disciplina que son de la U, a eso hacía eco yo”.

“No saco nada con reclamar con los árbitros, estén o no en justa razón y si me dices contradictorio, no desconozco el triunfo contra Santiago Wanderers, ellos nos ganaron bien”, añadió.

Otros dichos de Herrera

El nivel de juego: “Está claro que no venimos jugando bien hace un tiempo, lo dije después del partido contra la Católica y teníamos una autocrítica fuerte que no estábamos como queríamos, pero muchas de esas situaciones se obviaban porque ganábamos y hoy salen a relucir esos arrastres de hace un tiempo. Fue un cúmulo de situaciones como lesiones, que no nos dejaba jugar en la semana y por lo mismo no nos encontramos en la cancha muchas veces”.

Audax: “Tenemos dos semanas de preparación, con jugadores que venían a media máquina y así corregir errores y enfrentar la última traza del campeonato. Ellos son un equipo en alza, siendo protagonista, que haya tenido o no malos resultados con nosotros. Esto será una final contra nosotros, puede ser una revancha de la Copa Chile y queremos seguir en la pelea del campeonato, el rival es Audax pero jugaremos con nuestra gente, a estadio lleno y hay que aprovecharlo”.

Presente del equipo: “Esto es tan simple como fútbol, uno muchas veces trata de armar una situación de juego, un probable esquema, pero muchas veces no se da por un sinfín de motivos, veníamos arrastrando una cantidad de partidos importantes, con jugadores al filo. Jara y ‘Bose’ que se recuperaron dos días antes del partido con Wanderers, el mismo arrastre no influyó y pienso que nos encontraremos con nuestra línea de fútbol”.

Lesión de Pinilla: “Mauricio no llegó bien, pero tiene un problema en la costilla por el tema de la cámara, también se resintió un problema muscular pero es primera vez que no está, es un tremendo jugador si no salía esa sanción absurda hubiera jugado contra Audax. Es importante, pero esta Isaac (Díaz), el Conejo (Ubilla), (Francisco) Arancibia que puede suplir las ausencias que tenemos”.

La suspensión a Pinilla: “Creo que es el único país del mundo es porque caes, te lesionas, Mauricio tiene fisura de costilla y estás en tu lugar de trabajo, en cualquier otra parte tienes la excusa de que es tu lugar de trabajo, tienen 50 mil lugares donde ponerse y están al lado de la cancha. Es obvio que te molesta si te meten una cámara en las costillas. Yo si soy Universidad de Chile demando a la ANFP por no proteger al jugador”.

Gonzalo Jara: “Son gajes del oficio venía de hacer grandes partidos, prácticamente cuando entró contra Wanderers y Antofagasta lo hizo bien, pero venía de una lesión que a lo mejor no le jugó de buena forma, pero lo hizo bien, lo del otro día es un accidente del partido”.

Lorenzo Reyes: “Qué voy a decir, es un jugadorazo, es nuestro eje en la cancha y se merece todos los premios y espero tenerlo más tiempo acá”.

Fuente: El Gráfico Chile.