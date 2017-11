Ex Presidente Lagos apoya a senador Rossi

En lo que constituye una nueva sorpresa de las que ha venido protagonizando en las últimas semanas el exPresidente Ricardo Lagos, fundador del PPD, decidió dar su apoyo al senador independiente por Tarapacá Fulvio Rossi, en desmedro del candidato oficial del PPD, el ex alcalde Jorge Soria.

En un video que el senador Rossi subió hoy a sus redes sociales, el ex mandatario llama a votar por el parlamentario destacando su trayectoria política y su compromiso con la región.

“Quiero invitarlos a apoyar al actual y futuro senador, Fulvio Rossi”, comienza diciendo en el video Lagos. Agrega que “con Fulvio Rossi usted está seguro de alguien que tiene la camiseta del norte de Chile. Usted está seguro que va a luchar por tener una educación mejor y más seguridad en nuestras casas”.

Según analistas políticos, el apoyo de Ricardo Lagos al senador Rossi resulta de gran trascendencia a pocos días de las elecciones, ya que entra de lleno en la reñida contienda al Senado por Tarapacá y podría significar el triunfo definitivo de Rossi este domingo 19 de noviembre. La figura del ex mandatario es muy querida en la región y el respaldo a uno de los candidatos puede inclinar la balanza hacia el senador en ejercicio.

En días pasados el ex presidente Lagos dio su apoyo al candidato al Senado Salvador Urrutia y no a su ex ministro, José Miguel Insulza, lo que generó amplios comentarios en el mundo político.