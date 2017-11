Diego Maradona se disculpa: “Si ofendí a los chilenos, les pido disculpas”

Cuatro días después de su polémica publicación en Instagram donde apuntó contra Chile, Diego Maradona pidió disculpas a través de un mensaje que también publicó en redes sociales.

“Qué vergüenza no dejar entrar a mi amigo Tyson, a Chile. Por problemas que podemos tener todos. Cuando ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas.. y PINOCHET fue un genocida!!!”, fue el polémico mensaje de Maradona por el que este lunes pide disculpas.

LAS DISCULPAS DE MARADONA

“No me retracto en absoluto de lo que dije sobre Augusto Pinochet. Si ofendí a los chilenos, les pido disculpas, porque no se puede meter a todos en la misma bolsa. Opino lo mismo del gobierno argentino, que tampoco dejó ingresar a Tyson al país. Esta es la democracia que nos impone Estados Unidos. La culpa no es de la gente, sino de los que nos gobiernan”.