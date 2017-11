Gobierno Regional y Municipio de Iquique implementan renovado equipamiento inclusivo en Cavancha

Inclusión al ciento por ciento es el objetivo del proyecto financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, para complementar la playa inclusiva de Cavancha en Iquique, tras el trabajo iniciado por la municipalidad en el verano recién pasado.

El programa, que fue puesto en marcha este sábado, en el marco del mes de la Teletón, consiste en el trabajo de monitores pertenecientes al Centro de Capacitación Laboral de Iquique, quienes recibirán y guiarán a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida que lleguen a disfrutar del principal balneario de la región. Además de recursos humanos, el proyecto pondrá a disposición trajes de agua, sillas anfibias, chalecos salvavidas, bloqueador solar y toldos.

“Conocí este proyecto en abril de este año en Arica y me pareció excelente. Me comprometí a llevarlo al Consejo Regional y ahora estamos aquí, dando marcha a esta hermosa iniciativa que no podía estar ausente en una de las playas más lindas de nuestro país, como es Cavancha. Estamos y seguiremos trabajando por más inclusión en la región y en el país”, señaló la Intendenta Claudia Rojas, quien fue la encargada de dar inicio al programa.

Además, la primera autoridad regional destacó que este nuevo servicio no solo está dirigido a quienes vivan o lleguen a Iquique. “Este es un proyecto para toda la región, no solo para quienes podemos disfrutar de esta playa todo el año por el hecho de vivir junto a ella. La idea es que quienes vivan en las comunas del Tamarugal también vengan y para eso existe una coordinación que les permite a todos hacer uso de esta playa inclusiva”, agregó la Intendenta Rojas.

Por su parte, el alcalde (s) de Iquique, Marcos Pérez, agradeció la inversión realizada por el GORE, que mejora lo ya hecho por el municipio. “El año pasado habilitamos el acceso de madera en la playa y se adquirieron dos motos acuáticas, entre otros implementos. La playa inclusiva, en conjunto con el gobierno regional, es la mirada que tenemos para que niños, adultos mayores y sus familias vengan y disfruten”, agregó.

La inversión regional de este proyecto es de 60 millones de pesos y beneficiará a una población de entre 13 mil y 15 mil personas que presentan alguna discapacidad física o movilidad reducida en la región de Tarapacá, de acuerdo a los datos del segundo Estudio Nacional de Discapacidad realizado en 2015.