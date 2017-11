Pese a las dificultades, Arturo Salah no descarta a Manuel Pellegrini

La ANFP está buscando al hombre que se sentará en la banca para dirigir a la ‘Roja’. Nombres hay, pero la lista de candidatos parece encogerse con los días y ahora uno de los favoritos estaría cada vez más lejos de asumir el cargo. Eso sí, en Quilín no lo dan por perdido.

Se trata de Manuel Pellegrini. Es sabido por todos que el nombre del ‘Ingeniero’ es del gusto de Arturo Salah, Presidente de la ANFP, pero desde China señalaron que la opción de llegar es complicada, por lo menos así lo dijo Héctor Pinto, colaborador del entrenador, hace algunos días.

Pero ahora fue Salah quien habló sobre la opción de que Pellegrini llegara a la ‘Roja’. El timonel del ente rector del fútbol chileno comentó que “para Manuel este no es un problema de cifras, el problema es que quiera venir y estar acá”.

“Con Manuel fuimos compañeros durante ocho años y varias veces hablamos estos temas. Él siempre decía que la selección era para terminar la carrera, no para empezarla. Claramente él fue más inteligente que yo”, agregó entre risas el Presidente de la ANFP.

Por último, Salah concluyó diciendo que no le cierra la puerta al técnico del Herbei Fortune. “El problema no pasa por un problema de dinero, pasa porque él quiera terminar su carrera. Yo no me cierro a eso y a ninguna de las posibilidades”, finalizó.

Fuente: biobiochile.