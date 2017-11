En Humberstone agrupaciones pampinas participaron en Asamblea Anual

Junto con aprobar por unanimidad la cuenta de gestión que presentó el Director Ejecutivo de la Corporación Museo del Salitre, Silvio Zerega, los pampinos reunidos en Humberstone, en la Asamblea Anual de Socios, valoraron enormemente el trabajo de levantamiento de información en terreno, para ubicar la mayor cantidad de cementerios pampino y determinar su estado, proyecto que se encuentra en marcha.

La sesión fue presidida por Gustavo Soto Bringas, vicepresidente del Directorio de esa entidad, en reemplazo del titular, Sergio Bitar Chacra, que, por razones de fuerza mayor, no pudo participar. En la testera, también estuvo Jorge Molina, secretario de dicho Directorio.

Molina dio lectura del acto anterior, la que fue aprobada por la unanimidad de los asistentes. Luego, Silvio Zerega, enumeró las obras que se están desarrollando en la actualidad, y que fueron definidas como proyecciones en la ejecución del año anterior. Entre dichas obras figura como prioritario, avanzar en torno a las indicaciones de la UNESCO, para que Humberstone y Santa Laura dejen de estar inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Entre las obras destacadas destacan:

Entrega parcial de la Museografia de la Pulpería de Salitrera Humberstone, realizada por el escultor peruano, de renombre internacional, Freddy Luque, el mismo artista que hizo la Virgen del Cerro en la costa de Iquique. Término de las obras homenaje a los caídos en la Escuela Santa María “, Legado Salitrero 1907. Entrega expedientes de las salitreras al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evalúe la declaratoria de Monumento Historio Nacional. Finaliza ejecución alcantarillado y planta de tratamiento de Humberstone. Lo que permitirá realizar iniciativas que exijan la resolución sanitaria. Finalizan obras del Centro de Documentación e Investigación, realizada con financiamiento del Fondart. Levantamiento de un Plan de Conservación del patrimonio inmueble de ambas salitreras, propuesta DIBAM para sacarlas de la lista de Patrimonio en peligro.

Y a partir de un levantamiento de información que realiza la Corporación en torno a los Cementerios Pampinos, se presenta al Gobierno Regional, un Estudio de Catastro de Cementerios Pampinos, iniciativo que concitó todo el apoyo de los pampinos presentes en la Junta Anual. Los asistentes, señalaron que los pampinos fallecidos, deben tener un reconocimiento como corresponde, en consideración que gracias a su sacrificado y rudo esfuerzo, aportaron a las riquezas no sólo de la Región, sino que de todo el país.

OBRA EN CARRETERA

Los pampinos reunidos en su Asamblea Anual, también presentaron sus reparos por la obra que se levantó en la carretera concesionada A-16 que lleva hacia la Salitrera Humberstone. Señalaron que no los representa y que no se consideró su opinión. Silvio Zerega aclaró que la Corporación no le correspondió intervenir con voz ni voto en la definición de la obra ganadora.

En tanto, Jorge Molina, Secretario del Directorio, señaló que el tema fue abordado por el Directorio de la CMS, ante la molestia y visiones encontrados respecto a la cuestionado obra, por lo cual se manifestarán públicamente, para dejar en claro tanto a las autoridades como a la comunidad pampina y ciudadanía en general, para dejar claro que la Corporación Museo del Salitre no tiene nada que ver con la elección del artista y menos de la obra ganadora.