Taxista se ganó el auto cero Kilómetro sorteado por Dreams

En una emocionante jornada que convocó a gran cantidad de público se desarrolló el sorteo del automóvil cero kilómetro Marca Chevrolet modelo Prisma, con el que el casino Dreams de Iquique dio la bienvenida al penúltimo mes del año, resultando ganador Alejandro Rojas Gómez, taxista, de 58 años. A la gran final llegaron 17 personas quienes recibieron una llave cada una, en sorteos que se realizaron de domingo a miércoles de cada semana de octubre, hasta llegar al día de la gran final, donde hubo otros tres clasificados. Bajo la modalidad de tómbola, cada uno de los afortunados y afortunadasdepositaron una bolita signada con su respectivo número, siendo la bola 12 la de la suerte.

Suerte

En conversación con este medio el flamante ganador, quien se declara primero iquiqueño y después chileno, reconoce que esa noche fue al casino sin ninguna esperanza ya que “No he ganado nunca nada que no sea con mi trabajo. Ni siquiera en una rifa de colegio”, señaló. Sobre la jornada de suerte, Rojas confidenció haber llegado cerca de las 23:00 horas al centro de entretención, lugar donde permaneció hasta la hora del sorteo. “La verdad es que me quedé allí sin ninguna esperanza. Sí hice algunas bromas a unos amigos diciéndoles que tenía un auto cero kilómetro para vender…Y salió cierto”, acotó sonriente.

Venta

Si bien Alejandro Rojas se gana la vida conduciendo un vehículo, este no le pertenece. En su vida privada tampoco tiene auto, pero no le importa, ya que, señala, hay otras prioridades. “Para el terremoto mi departamento quedó muy dañado por lo que haré plata esta joyita. Tengo una hermana que me lo quiere comprar así es que la decisión está casi tomada”.

Junto con felicitar al afortunado ganador, el equipo de Marketing de Dreams Iquique anunció el sorteo de otro auto cero kilómetro marca Chevrolet, esta vez full equipo. La modalidad será la misma, con un ganador o ganadora de una llave cada noche de domingo a miércoles para un gran sorteo final el día Jueves 7 de diciembre, existiendo ya 4 clasificados hasta la fecha.