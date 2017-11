CEO de Microsoft cree que no pueden compararse contra Apple o Google

Satya Nadella es un tipo que, bajo su papel como CEO de Microsoft, ha llevado a la compañía por rumbos inesperados, en donde con el lanzamiento de productos como la línea Surface, parece haberse convertido en un híbrido entre su pasado, Apple y Google. Pero el ejecutivo considera que en realidad son muy distintos.

Desde hace un mes el muchacho se encuentra de gira promocional para su nuevo libro Hit Refresh, en esta ocasión toco el turno de visitar la India y ahí los amigos de Tech Radar tuvieron oportunidad de entrevistarlo sobre la publicación.

Curiosamente, entre todos los temas abordados hubo un momento en donde se habló directamente sobre la competencia de Microsoft contra Google y Apple, logrando una declaración de Nadella, en donde deja en claro que, desde su perspectiva, las tres son compañías muy distintas, y la suya juega en otro plano:

Cada vez que hemos creado cosas que nos resultan naturales, hemos tenido éxito. Incluso si se trata de un producto de consumo es, a final de cuentas, una herramienta. Yo me enamoré de la tecnología de Microsoft por lo que ha inventado en su historia.

De alguna manera, no quiero restarle importancia al éxito que han logrado Apple o Google. Porque somos muy diferentes empresas. No somos intermediarios en el mercado. Somos creadores de herramientas, no somos fabricantes de productos de lujo. Eso no es lo que somos.