La policía de Texas un tiroteo registrado al interior de una iglesia bautista de la localidad de Sutherland Springs , el cual habría dejado varias víctimas fatales, indicaron varios medios estadounidenses.

La cadena NBC indicó que habrían al menos 15 personas heridas y varios muertos a causa de este tiroteo.

UPDATE: Several people killed, at least 15 injured in Texas church shooting, sources tell NBC News https://t.co/8hcaB5CROK

— NBC New York (@NBCNewYork) 5 de noviembre de 2017