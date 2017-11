Equipo especial del nivel central de Carabineros regresó a Santiago tras investigar robo de armas

Iquique será la segunda comuna en Chile y la primera en regiones y solo la segunda después de Lo Barnechea que tendrá portales de reconocimiento óptico para enfrentar el delito, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco. Además cree que el desincentivo mediante una multa no es el camino correcto, para sancionar a las personas que duermen en la calle. Informó que el robo de vehículos bajo un 15 %.

En entrevista con Diario El Longino, el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco y referente al caso de robo de 28 armas de fuego en dependencias de Carabineros, dijo que actualmente hay dos investigaciones que lleva el alto mando de Carabineros.

-¿En qué estado se encuentra la investigación por la desaparición de 28 armas de fuego desde una unidad de Carabineros de Iquique y quien la está llevando adelante?

-Hay dos. Esto hay que decirlo claridad; una es a través del OS-11 el ente fiscalizador de armas y explosivos de Carabineros de Chile. Hay un equipo dedicado, un equipo especial que llegó desde el nivel central de Carabineros, desde Santiago y que se retira este viernes. Estuvieron toda una semana desarrollando una investigación interna. Efectivamente faltan armas cortas, señalan que son 28 armas y además de eso hay una investigación de la Fiscalía Militar. Carabineros nos ha señalado y así lo hemos visto en las conversaciones que hemos sostenido con el alto mando que se están tomando tanto las medidas administrativas, internas, como también enviando los antecedentes para la investigación correspondiente.

-Subsecretario, usted está o no de acuerdo con aquella ordenanza que sanciona con multas a las persones que son sorprendidas durmiendo en los paseos, plazas y sitios públicos de las ciudades?

-Mire, abordar el tema de las personas que por una u otra razón tienen que dormir en la calle es importante, eso no cabe duda, es un tema que debe ser abordado de forma seria por el municipio y otros órganos del Estado. La discusión es si la multa es un desincentivo para estas personas. Nosotros como Subsecretaría no creemos que es la mejor forma. Creemos que hay otras maneras de abordar los problemas. Muchas de estas personas no tienen otro lugar donde poder pernoctar, dormir y que hay otras formas y de hecho en muchas partes del país, los alcaldes o las entidades sociales especializadas en la materia están abordando el problema de los indigentes o de las personas que tienen que pernoctar en la calle por diferentes razones, vulnerabilidad, producto de pobreza, no tener personas responsables que los puedan recibir o en algunos casos esas personas no quieren ser recibidos por sus familiares. Entonces hay una manera integral, pero creemos que el desincentivo mediante una multa no es el camino correcto.

-¿A que se debe su visita a la Primera Región?

-.Estamos en una serie de actividades que tienen dos focos, uno una reunión con el intendente, el Comité Policial con el alto mando de la policía, Carabineros, conversaciones con el Ministerio Público para ver los avances que hemos tenido en cuanto a los fenómenos delictivos y de la violencia no solamente en Iquique, en la Región de Tarapacá, sino que también en Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara, Colchane etcétera. Y dos, particular con un foco que tiene que ver con el robo de vehículos y el robo de parte, piezas y objetos al interior de vehículos.

-Usted ha sostenido reuniones con la Municipalidad de Iquique. Usted sostuvo una reunión con la Municipalidad de Iquique, ¿qué trataron en ese encuentro y qué anuncios puede entregarnos?

-Estamos trabajando con el Municipio de Iquique en un proyecto.

Estoy transfiriendo recursos también, 90 millones de pesos del Gobierno de la Presidenta Bachelet para una serie de iniciativas que irán en esa mirada, en cómo podemos controlar aun mas una baja de cerca de un 15 % en lo que corresponde al robo de vehículos y creemos que podemos bajarlo aun mas con un trabajo integral, coordinado entre el municipio, mayor tecnología en este caso portales de reconocimiento óptico de las patentes y de las características de los vehículos, mas un trabajo tanto de la Biro de la PDI como del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, de Carabineros y obviamente la persecución criminal y los focos delictivos, con el Ministerio Público.

-¿Podría precisar mejor este asunto, cómo explicarle a la ciudadanía que se están implementando medidas efectivas para atacar los delitos?. Hubo políticos que anunciaron que en un mes terminaban con la delincuencia y eso no ocurrió.

-Primero que hay que ser sincero y aquí no hay que generar sobre expectativas. Yo jamás voy a repetir una frase que alguien dijo eso de que “se acabó la fiesta de los delincuentes”. Eso no existe, eso es un error y eso lo único que genera son mayores problemas. Hoy día ya un reconocimiento transversal que este es un tema serio que se aborda en una gestión permanente y nosotros estamos en eso, a través de la macrozona norte en lo que son bandas organizadas, crimen transnacional, focos delictivos, tráfico, microtráfico, armas y otros. Y además en un trabajo cotidiano con los municipios. A esta subsecretaría le corresponde esta parte.

-¿Cómo lo están haciendo y qué es lo nuevo en esta materia?

-Trabajamos permanentemente con los municipios de la región y muy particularmente con Alto Hospicio y con Iquique, en el caso de esta región. Por lo mismo yo vengo a una reunión donde además de visitar el proyecto de cámaras que es uno de los más importantes que se ha financiado en Chile por el Gobierno Regional. Nosotros estamos recibiendo un proyecto del Municipio de Iquique, cuando dijo recibiendo, hace una semana tuve una reunión me entregaron los antecedentes para incorporar tecnología de primer nivel, de punta, en Chile. Sería la segunda comuna en Chile, la primera en regiones y solo la segunda después de Lo Barnechea donde estaríamos incorporando el reconocimiento óptico, los portales. Esta es una comuna que por condiciones geográficas y de los fenómenos socio delictivos tiene muy buenas condiciones para instalar este proyecto, acá.

-¿Qué son los portales?

-Son cámaras de reconocimiento óptico que permiten detectar, en convenio con Carabineros y la PDI, con sus base de datos, poder detectar vehículos robados, poder hacer una mejor investigación policial y obviamente el Ministerio Público para una mejor persecución criminal de las bandas organizadas y de estos delitos. Estamos trabajando bien, seguimos trabajando, tenemos harto por hacer, tenemos un muy buen trabajo con Alto Hospicio. Después de esta reunión me dirijo a Hospicio para sostener una reunión con el Concejo Comunal y el alcalde, y estamos incorporando muchos proyectos nuevos en el transcurso de estos meses, en ambas comunas.

-¿Hay un descenso en la comisión de delitos?

-Hasta ahora hemos abordado el área y eso nos ha permitido que, por ejemplo, los delitos de mayor connotación bajen, lo cual no significa que se acaban, bajan y por ejemplo el robo de vehículos ha bajado en un 15 %. ¿Falta?..si, nos falta harto, por eso estamos muy interesados en sacar luego una buena evaluación de este proyecto con Iquique, por ejemplo.