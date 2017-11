Moreira tras ser desaforado: “El Ministerio Público está criminalizando a la política chilena”

Flanqueado por la presidenta de la UDI en la propia sede del partido, el senador gremialista Iván Moreira hizo sus descargos ante la prensa tras ser desaforado la mañana de este viernes por la Corte Suprema, en el marco de la investigación por el caso Penta.

El parlamentario aseguró respetar la decisión del organismo, pero enfatizó que no la comparte y que le duele mucho esta situación. De igual manera, formuló críticas en contra de la Fiscalía señalando que “es malo para la democracia que hoy el Ministerio Público esté criminalizando a la política chilena”.

El senador resaltó sobre su actuar y los hechos por los que es investigado que “yo no he hecho nada distinto de lo que ha sucedido en el mundo político estos 25 años del financiamiento de las campañañs electorales. He sido el único político que ha dicho la verdad y no se ha escondido detrás de la mentira”. De igual forma, manifestó sin mayores dudas que “seguiré trabajando porque sigo siendo senador”.

Por último, afirmó que pudo haber cometido una infracción electoral, “pero jamás un delito”.

Fuente: 24horas.cl.