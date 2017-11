El Sifup no descarta realizar un paro si no se respetan los acuerdos sobre el torneo largo

El caso de los torneo cortos está siendo un problema que podría llegar a afectar a todo el mundo del fútbol. Durante esta semana surgió la idea de votar por dos campeonatos cortos con playoffs donde Everton lidera la iniciativa.

El problema radica en que de ser así se estaría descociendo el acuerdo que se tomó en marzo de jugar un torneo anual desde el próximo año.

La iniciativa liderada por el cuadro viñamarino molesta al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde habló Luis Marín, secretario del organismo.

“Nos parece poco serio que se cuestione hoy lo que ya estaba acordado en marzo, no corresponde. Tenemos una postura clarísima: Queremos un campeonato largo”, aseguró Marín a El Mercurio.

Luego el portero agregó que “Este campeonato pone orden y además implica contratos a plazo más largos, que darán estabilidad laboral y que ayudará a que los jugadores no sean temporeros del fútbol como pasa ahora, donde cada seis meses deben partir de un lugar a otros”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar un paro si no se respeta el acuerdo, el secretario del organismo respondió que “nosotros nos ponemos en alerta en relación a lo que creemos debe operar. Tenemos súper clara nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Todos estos acuerdos y decisiones deben firmarse y ratificarse ahora. No es lógico que se cambie a última hora (…) Si no se cumplen los acuerdos, de todas maneras podría haber una paralización”.

Por último Marín habla sobre la propuesta de algunos clubes de aumentar el cupo de extranjeros a cinco. “Hay un acuerdo firmado con la ANFP y se tiene que respetar. Es poco serio que el Consejo de Presidentes quiera cambiar algo que estaba conversado y acordado”. Fuente: biobiochile.cl.