Jorge Valdivia: Es lamentable la baja de Paredes, perdemos a nuestra referencia de ataque

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia lamentó la decisión del Tribunal de Disciplinade la ANFP de aplicarle dos fechas de castigo a Esteban Paredes, quien no podrá jugar en los duelos claves ante Unión Española y Everton, aunque aseguró que era esperable que así sucediera.

“Era algo bien probable que se le castigara y lo recibimos de una manera lamentable, llevándolo al campo de juego, porque perdemos a nuestro hombre de referencia (en ataque) y el capitán del equipo”, respondió a la pregunta de Al Aire Libre en Cooperativa.

“Es una baja importantísima para todos nosotros, pero asumiendo la ausencia de Esteban debemos buscar variantes para reemplazarlo en el partido del domingo”, agregó.

Respecto a los posibles reemplazantes de Paredes en el ataque, aseguró que “Esteban tiene características que Octavio (Rivero) e Iván (Morales) no tienen. Es una referencia dentro del área, un jugador que en cuestión de segundos te puede hacer un gol, pero ellos son de características diferentes. Hoy reemplazarlo es muy complicado, pero debemos saber que no estará ante Unión Española ni Everton”.

“Cuando sufres la ausencia de Paredes y a eso le sumas la baja de Fernando (Meza) por todo el campeonato, además de Matías (Zaldivia), es complicado porque venían haciendo un campeonato excelente, complementándose atrás”, agregó.

Ante esto, el seleccionado nacional le envió un mensaje a quienes les toque entrar. “Los demás deben estar preparados porque esto es Colo Colo y entrenan para jugar. Deben saber la importancia que es estar en este club y deben estar capacitados para afrontar los desafíos”.

Consultado sobre si existe una persecución contra el club, aseguró que “cuando hay cosas puntuales como citaciones a Colo Colo por cánticos de la barra o diversas situaciones que han pasado y que a otros clubes no se les cita uno puede pensar que hay diferencias a la hora de juzgar, como lo que me sucedió a mí cuando declaré después del partido con Iquique. La tendencia es que digamos por qué a nosotros sí y otros no, y ahí aparece la palabra persecución”.

“Después están los criterios que puedan tener los árbitros, resumiendo un poco lo que vengo diciendo creo que debemos dedicarnos a jugar, si hay una persecución hay gente en el club que debe definir si existe o no”, agregó.

En cuanto a los arbitrajes durante el torneo, prefirió ser cauto en su opinión. “Hay decisiones de los árbitros que son malas, pero otras muy buenas, son cosas puntuales. Si hay o no persecución no lo definiremos nosotros, prefiero dedicarme a entrenar y a nivel grupal debemos enfocarnos en mejorar para lograr el objetivo”, expuso.

Su respuesta a Johnny Herrera

Valdivia también se refirió a los dichos del portero de Universidad de Chile Johnny Herrera quien aseguró que Colo Colo estaba dando “manotazos de ahogado” por sus constantes reclamos ante el Tribunal de Disciplina.

“No las comparto porque ninguno de nosotros está libre, nadie ha salido desde otros lados diciendo lo mismo cuando declaras”, comenzó diciendo.

“Johnny puso en duda la capacidad de los árbitros al principio del torneo, entonces se contradice y acá no hay nadie que se esté ahogando, no comparto sus dichos porque no son coherentes”, agregó.

Ante esa misma situación y tras lo ocurrido el fin de semana ante Deportes Temuco, asguró que “debemos aprender de todo lo que se pasó para que no se repita, lo que nosotros queremos es ganar los partidos sin pensar en lo que el árbitro diga, no trabajar la semana en como el juez nos pueda condicionar. Estamos pensando en cómo la Unión nos va a complicar”.

La recta final del torneo y el duelo ante U. Española

Finalmente, se refirió al choque ante Unión Española del domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y a la necesidad de obtener una victoria para seguir con opciones al título.

“Lo que yo siento y veo es que estamos trabajando con la misma intensidad de la pretemporada, el mismo desafío de llevar a Colo Colo al título. El campeonato esta peleado. No estamos pendientes del partido que juegue la U o Everton, estamos pendientes del partido del domingo en casa”, indicó.

“Unión es un equipo que tienen merecimientos para estar donde está, pero el camarín está tranquilo y trabajando con la misma alegría, tranquilidad y humildadcon la que viene desde la pretemporada”, complementó.

Además, agregó que espera “un bonito duelo. Esperamos romper una defensa que viene trabajando muy bien, partiendo desde su arquero. Estamos trabajando para poder ganar, estamos concientes de los pocos goles que les hacen, pero ellos deben saber los muchos que marca Colo Colo. Pero los antecedentes importan súper poco a la hora del partido, son los detalles los que harán la diferencia”.

Para terminar, aseguró que la pausa de dos semanas que tendrá el torneo “afecta mucho porque corta todo lo que vienes haciendo. Se está terminando un campeonato y hay cinco equipos que están peleando y dos semanas de para es malo. Me tocó vivir en Brasil que en fecha FIFA no se para. Es un error de programación”.

Fuente: Cooperativa.