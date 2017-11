Productores analizan presente y futuro del orégano durante seminario en Huara

Exposiciones, talleres y conversatorios marcaron el primer seminario “Revalorización del Patrimonio Agroalimentario: “Orégano de la precordillera de la comuna de Huara”, que congregó a productores del norte de Chile y que organizó el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP Tarapacá con los profesionales del equipo de extensión del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), con el objetivo de conversar y analizar el presente y trabajo a futuro relacionado con la revalorización del orégano.

La primera jornada estuvo orientada a conocer más detalles sobe esta especie de forma teórica, por lo que diversos profesionales desarrollaron exposiciones y conversatorios para abordar la producción del orégano desde distintas aristas.

El agrónomo Maximiliano Hermosilla ahondó en el enfoque agroecológico en el cultivo del orégano. Le siguió la productora Isabel Calle, quien llegó para participar junto a una delegación de oreganeros de Arica y Parinacota, todos quienes conversaron sobre los desafíos en este rubro.

Los agrónomos Cristian Contreras y Constansa Araya, quienes integran el equipo de extensión del PDTI de Huara, expusieron sobre los desafíos para la producción del orégano en la mencionada comuna, mientras que el agricultor huarino Andrés Coya, agradeció enormemente la concreción de instancias como este tipo de seminario, “ya que uno puede ir y conocer otras experiencias, aprender más”, argumentó.

Otra de las expositoras fue Adelaida Marca, una reconocida productora de orégano de Socoroma, quien, junto a otros agricultores, conformaron la Cooperativa “Oro Verde”, que trabaja buscando espacios de comercialización internacional para esta aromática especie. “Lo que más me gusta de seguir en este trabajo, es que puedo dar a conocer lo que se hace en mi pueblo, lo que me heredó mi padre. Eso me llena de felicidad, pues nosotros debemos rescatar nuestras tradiciones y esta es una buena forma de hacerlo”, remarcó.

Asimismo, los participantes conocieron diferentes experiencias exitosas a nivel internacional, como la exposición a cargo dela empresa tacneña Takana Olives SAC, con el objetivo de incentivarlos para que sigan mejorando sus producciones. De igual forma, la cocinera tradicional y cultora de saberes aymaras, Aurora Cayo, preparó una muestra culinaria usando solamente productos de Huara, para transmitir a los presentes la importancia de revalorizar los productos agroalimentarios de cada territorio.

Para Raúl Quinteros, director regional (s) de INDAP Tarapacá, “realizar esta actividad es un hito para visibilizar el gran trabajo y tesoro que existe en torno al cultivo del orégano, cultivo que ha persistido en las quebradas de la Precordillera de Huara y que donde aún trabajan 30 familia de la comuna. Como INDAP alentamos la puesta en valor de este cultivo y ofrecemos todo el abanico de oportunidades que tenemos, desde lo técnico, apoyo a la asociatividad, inversiones productivas, riego y apoyo comercial a través de nuestro programa de comercialización. El orégano de Tarapacá ya tiene una cadena corta donde comercializar al detalle, el Mercado Campesino”, enfatizó.

Capital de Trabajo

Durante la actividad, 27 usuarios de INDAP recibieron un Bono de Capital de Trabajo del PDTI, inversión que fue destinada para que compren insumos como semillas, fertilizantes o productos fitosanitarios, además de herramientas y forraje para asegurar la alimentación de sus animales. El aporte total de INDAP fue de $2.623.000, mientras que el aporte de los usuarios ascendió a $275.461, con un total de $2.898.461.

Antonio Pacha, agricultor y usuario de INDAP, precisó que estas inversiones complementarias son una gran ayuda para mejorar diversos aspectos en su chacra.

Durante la segunda jornada del seminario, que tuvo un carácter más vivencial, los participantes se trasladaron hasta la localidad de Soga, al interior de Huara, para conocer un diagnóstico en terreno sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo del orégano, a cargo del agrónomo Maximiliano Hermosilla.

La actividad culminó con la vivencia del proceso de cosecha del orégano, experiencia que fue liderada por los productores de la localidad de Soga, en particular por el productor Marcos Choque, quien expuso en forma práctica todos los pasos desde la cosecha hasta obtener el orégano listo para su comercialización en distintos formatos. Productores locales, los 11 agricultores de Socoroma de la vecina región de Arica y Parinacota y demás especialistas que participaron del seminario, culminaron la jornada con una nutrida conversación, intercambiando experiencias y técnicas para mejorar la producción del orégano.