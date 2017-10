Paredes se defiende y dispara: “El informe de Deischler me parece una vergüenza”

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, contó detalles de la fuerte polémica que protagonizó él y otros integrantes del plantel en contra de los integrantes del cuerpo arbitral del duelo frente a Deportes Temuco del pasado sábado. Por otra parte, el delantero criticó y desmintió el informe entregado por el juez César Deischler, donde indica que no lo insultó tras su expulsión de la banca alba.

“Primero que todo quiero decir que el informe me parece una vergüenza. Hay muchos errores. El cuarto árbitro Patricio Polic manejó situaciones como la primera amarilla a Benjamín Berríos, que el profe Deischler no se la iba a poner. Se agarra el micrófono y creo que fue influenciado por Polic. Después, viendo el informe, dice que usé un vocabulario ofensivo. Eso jamás fue. Yo jamás insulté al árbitro”, indicó Paredes a La Tercera.

“La verdad me parecería muy raro que me dieran las cuatro fechas que quedan. No hay imágenes donde yo salga diciéndole al profe groserías o todo lo que dice el informe. Tengo claro que es la palabra de ellos contra la mía, pero uno cuando es castigado en todo ámbito tiene que tener pruebas, tiene que tener imágenes. Y en este caso no hay ninguna”, añadió el goleador albo.

Contra Polic y Osses

Por otra parte, Paredes culpó directamente al cuarto árbitro Patricio Polic de influenciar en las decisiones del juez central, con el que dijo no tener ningún problema en cancha y además culpó directamente al presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses.

“No pude hablar con él (Deischler), no lo vi más. Nos llevamos de muy buena manera dentro del partido. Después en la banca yo estaba incluso más relajado. Entonces cómo lo iba a insultar. Me parece muy raro lo de Patricio Polic, pero bueno, todos sabemos el prontuario, por decirlo así, que tiene Polic. Tuvo un protagonismo excesivo. Manejó el partido”, señaló al citado medio.

“Ahora, igual me parece un poco raro el tema. La verdad, Pato Polic se está por retirar ahora a fin de año y el señor Enrique Osses lo manda a estos partidos que son importantes. Creo que se deberían manejar mejor estas situacionesen las que se está peleando el campeonato”, agregó.

Para finalizar y consultado por la supuesta afrenta de Polic contra el técnico Pablo Guede, donde “le ofreció combos” según palabras del DT, Paredes señaló que “la verdad es que no me parecería raro que lo haya amenazado. Todos sabemos que Polic practica un arte, boxeo, no sé qué es, y siempre anda invitando a la gente a agarrarse a las manos”.

Luego del informe entregado por Deischler, y según el código disciplinario del Campeonato Nacional, el delantero arriesga una suspensión que va desde los dos a cinco partidos de suspensión, que lo dejarían sin jugar hasta el año 2018 por el Cacique.

