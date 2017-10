Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores sigue encestando

En la multicancha del Club Jorge V se disputó la segunda fecha de la Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores, tanto en su categoría Sub 12 como Sub 13, en el marco del convenio que ZOFRI S.A. suscribió con el Club Deportivo La Cruz, para seguir revitalizando el básquetbol de menores en la región, por tercer año consecutivo.

En la categoría Sub 12, midieron fuerzas Academia Dragones versus Club Fénix, resultando vencedor este último por un abultado 67 contra 2. En tanto, lleno de emociones estuvo el siguiente partido con el apretado triunfo por 27 puntos a 26 de los salesianos del Colegio Don Bosco, frente a los alas negras de la Academia de Educación Física. Finalmente, el último encuentro de la jornada en esta categoría fue disputado por los dueños de casa, los leones de Jorge V, versus los crucianos del Deportivo La Cruz, con victoria para estos últimos por 34 tantos contra 10.

Sub 13

En la categoría Sub 13 tuvieron una jornada vertiginosa con interesantes encuentros, cuyos resultados arrojaron el triunfo de los representantes de la Academia Dragones sobre la escuadra del Club Fénix por 62 puntos contra 7, tomándose revancha de la estrepitosa caída en la categoría Sub 12. Asimismo, los asistentes al gimnasio del Jorge V pudieron ver la emocionante victoria de los alas negras de la Academia de Educación Física sobre los salesianos del Colegio Don Bosco por un apretado 25 a 24. Y en el último encuentro de esta categoría para completar la segunda fecha de la Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores, reanimaron uno de los máximos clásicos cesteros de Iquique los quintetos de Deportivo La Cruz Damas versus los Leones del Jorge V, con victoria para estos últimos por 26 anotaciones contra 14.

Próxima fecha

El próximo sábado 4 de noviembre continuarán los encuentros de la Liga ZOFRI de Básquetbol de Menores 2017 en la multicancha de la Plaza Arica, con compromisos programados en las categorías Sub 12 y Sub 13. Es así como se verán las caras los representativos de Jorge V frente a Dragones, el Club Fénix versus los salesianos del Colegio Don Bosco y los crucianos del Deportivo La Cruz frente a los submarinos amarillos del Club MAHO en la categoría Sub 12. Mientras que también se enfrentarán los leones de Jorge V versus Academia Dragones, el Club Fénix frente a los salesianos del Don Bosco y las crucianas del Deportivo la Cruz versus el Club MAHO, en la categoría Sub 13.