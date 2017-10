Guede sobre altercado con Polic: “No puede ser que un cuarto árbitro maneje un partido”

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se refirió al polémico arbitraje de este sábado en la derrota de su equipo por 1-0 ante Deportes Temuco, además de explicar su reacción con Patricio Polic.

“Hicimos un buen partido, llegamos bastantes veces. A partir de la expulsión del ‘Topo’ (Benjamín Berríos) empezamos a perder la mitad de la cancha y se desvirtúa todo”, partió diciendo en conferencia de prensa.

Ante esto, el técnico argentino le echó la culpa directamente a Polic, a quien acusó de provocar a sus jugadores en su rol de cuarto árbitro.

“Esto no pasa por casualidad, el problema es el cuarto árbitro, expulsó a Berríos y después echó al ‘Tanque’ (Esteban Paredes). Él provoca, lo hizo conmigo, me quedé calladito para que no me echara”, señaló.

Sobre el altercado que protagonizó en el camarín, Guede dijo que “cuando entré acá lo único que le dije que no lo insulté (…) el problema es que le está arruinando la carrera a un buen árbitro (César Deischler), no puede ser que un cuarto árbitro maneje un partido. Me corre sangre por las venas, no le falté el respeto nunca”, indicó.

“Le dije a Deischler que denuncie (a Polic). Me estoy jugando mi futuro, a mí me quedan cuatro partidos en Colo Colo, el cuarto árbitro, más otros dos, me están buscando hace un año… si quieren que ve vaya, ya, si tenemos que perder porque jugamos mal, ya me tocará, pero no puede ser, tres expulsados, no me jodan. No somos un equipo agresivo”, complementó.

Fuente: biobiochile.cl.