La poca información sobre la venta del CDF tiene en alerta y divide a los clubes

“Yo he pedido una reunión con Arturo Salah para que nos diga los montos y los tiempos, ha pasado mucho tiempo y no tenemos mucha información. Él con su directorio no nos ha consultado nada, yo envié una carta formal para el tema del CDF y aún no hay nada”.

Con esas palabras, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa encendió la discusión. El máximo accionista de la concesionaria alba mostró su inquietud por la demora y la poca información que ha entregado la ANFP por la cesión de los derechos del Canal del Fútbol.

En Quilín decidieron aplazar la fecha límite para la presentación de las ofertas de quienes estén interesados hasta el 24 de noviembre. Los grupos Citi, Fox, Turner, Liberty e ESPN, tendrán hasta ese día para entregar la oferta final.

Las críticas de Mosa genera adeptos y detractores entre los presidentes de los clubes del fútbol chileno. “Yo estoy de acuerdo con Aníbal (Mosa), pero hay que tener paciencia, la espera ha sido larga, cerca de dos años”, señala Pablo Milad, presidente de Curicó Unido, quien manifiesta absoluta confianza en la comisión que trabaja en el tema.

“Ellos son los encargados de negociar en representación del Consejo. Han acelerado los procesos, estamos en tierra derecha y existe la tranquilidad porque están en una etapa en que no se puede divulgar la información, es lo que pasa en los Consejos, que todo lo que pasa ya se publica en la prensa”, apunta el timonel curicano.

Tranquilidad con la que no concuerda Felipe Muñoz. El presidente de Copiapó asegura que “hay harto desconocimiento entre los presidentes. El proceso de venta ha demorado dos años y eso tiene intranquilo a los clubes. La comisión dice que tiene un contrato de confidencialidad que no pueden hablar y ahí estamos, entrampado”.

Y acusa: “No conocemos los contratos del cuerpo técnico de la Roja ni cuánto ganan los funcionarios. Creo que el directorio debería citar a Consejo y entregar una actualidad del proceso porque nunca se ha entregado una información oficial. Por lo menos pedimos una calendarización o una Carta Gantt”.

Por su parte, Manuel Gahona, presidente de San Luis, confirma que “es verdad que no han dicho nada, pero confío en la comisión que está trabajando el tema. Espero que todo se resuelva pronto”.

Fiel a su estilo, Ricardo Abumohor, mandamás de O’Higgins, le pone paños fríos a los cuestionamientos. “Están trabajando, por algo se creó una comisión. Los que quieren información que la vayan a buscar. Yo soy crítico en otros aspectos, o profesionalizamos la actividad o nos vamos la cresta”, sentenció.

