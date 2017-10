¡Cobra tu Aporte Familiar a tiempo!

En la Región de Tarapacá, el Aporte Familiar Permanente 2017 (Bono Marzo) ya ha sido entregado a 20.423 familias de menores ingresos, las que en conjunto han recibido más de 44.783 Aportes Familiares Permanentes.

Para las personas que aún no han cobrado este beneficio, el Instituto de Previsión Social (IPS) desde junio inicio una campaña denomina ¡Cobra tu Aporte Familiar 2017 a tiempo!

“En junio de 2017 cuando partimos con la campaña ¡Cobra tu Aporte Familiar 2017 a tiempo! teníamos 975 familias en la Región de Tarapacá que aún no cobraban su beneficio. Hoy, luego de un arduo trabajo de búsqueda de estas personas hemos logrado bajar ese número a 556 familias, a las que seguiremos buscando intensamente para que cobren y no pierdan su Aporte Familiar Permanente”, señaló el director regional del IPS, Mauricio Gibert Galassi.

Recordar que, para este 2017, el Aporte Familiar Permanente tuvo un valor de $44.209 por carga o familia, según el tipo de beneficiario.

Además el director regional del IPS, fue enfático en señalar que, “estas personas que no han cobrado el aporte familiar, corresponde especialmente a trabajadores con pago de asignación familiar, por lo que en su mayoría son personas que no tienen otros beneficios del Estado, por lo que no tenemos contacto frecuente con ellos y a pesar de los esfuerzos comunicacionales no hemos logrado dar contacto con todos ellos”, señaló Gibert Galassi.

A quienes crean cumplir con los requisitos y aún no han cobrado el Aporte, pueden consultar el derecho al beneficio y dónde cobrar en www.aportefamiliar.cl o llamar al Call Center 600 440 0040 o acercase a una de nuestras tres sucursales desplegadas en la región – en Iquique, Tarapacá 568; Alto Hospicio, Av. La Pampa 3117 locas 6 y Pozo Almonte, Aldunate 310.