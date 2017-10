Súper Bravo, el arquero especialista en atajar penales

Claudio Bravo fue el hombre del día en Inglaterra, gracias a su gran talento: atajar lanzamientos penales. El portero del Manchester City fue el héroe del equipo en el paso a cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa ante Wolverhampton, al detener dos disparos en la serie.

Y esto ratificó el gran valor agregado del capitán de la Roja, que se ha convertido en un experto en este tipo de definiciones desde los 12 pasos.

Los números de Bravo en las recientes series de penales son casi perfectos. El meta nacional ha ganado cinco de seis eliminatorias que se definieron desde el punto blanco como profesional, tanto por Colo Colo, la Selección chilena y Manchester City.

Claudio Bravo’s last 6 penalties faced in a shootout for club & country. ⛔️⛔️⛔️⚽️⛔️⛔️ Saved the day again. 👐 pic.twitter.com/p7tcqoqpC0 — Squawka Football (@Squawka) 24 de octubre de 2017

El arquero nacional ganó por Colo Colo (final del Apertura 2006, 4-2 vs. Universidad de Chile), Chile (final Copa América 2015, 4-1 vs. Argentina; final Copa América Centenario 2016, 4-2 vs. Argentina y semifinal Copa Confederaciones 2017, 3-0 vs. Portugal) y Manchester City (octavos de final Copa de la Liga 2017-18, 4-1 vs. Wolverhampton).

Sólo sucumbió en una ocasión, fue por Chile ante Brasil en el Mundial 2014, cuando cayeron 3-2 en octavos de final.

Además, Bravo lleva una espectacular racha de haber contenido cinco de sus últimos seis lanzamientos penales en definiciones, sumando los tres que contuvo a los lusos en la Confederaciones y los dos ante los Wolves de ayer.

“En estas definiciones sólo me tocó perder una con Brasil en el Mundial, donde tuve dos oportunidades de intervenir y nosotros fallamos tres. Lo importante es sentirme fuerte, tranquilo, y traspasar el nerviosismo al ejecutante”, dijo el meta sobre su secreto.

Fuente: El Gráfico Chile.