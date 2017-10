Expertos alemanes capacitarán en turismo aventura a empresas regionales

Tres expertos alemanes de la organización “Outdoorschule Süd e.V.” dictarán el curso “Gestión de riesgo para empresas de turismo aventura” en la Región de Tarapacá, beneficiando a empresarios del rubro en disciplinas tales como surf, bodyboard, buceo, senderismo, cicloturismo, sandboar y parapente.

La actividad corresponde al Nodo para la Competitividad “Turismo Aventura” de Corfo en asociación con Sernatur Tarapacá, programa dirigido a mipymes regionales para que emprendan en este tipo de actividad turística, el cual es ejecutado por la consultora Take Off.

El curso aborda el tema del manejo de situaciones de riesgo, técnicas para reducir el stress y comportamiento en caso de accidente, consultando talleres interactivos, participación en vivo, simulaciones de escenarios críticos y trabajo en grupo, estilo “real life”. La instrucción se realizará desde el domingo 22 al jueves 26 de octubre y estará dirigida a disciplinas que se practican en la región.

El director regional de Corfo, Raúl Fernández Rojas, precisó que los objetivos de este proyecto son “fortalecer la competitividad de las empresas del rubro a través de las transferencias de capacidades en gestión de operación e integración a las cadenas comerciales”. Asimismo, la autoridad señaló que “el nodo se inserta en el contexto de las acciones del Programa Estratégico de Turismo (PER) “Descubre Tamarugal”, constituyendo una nueva herramienta para potenciar el turismo en nuestra región”.

La directora regional de Sernatur, Carolina Quinteros Muñoz, explicó que “para nuestra región es muy importante incentivar el turismo aventura, considerando el potencial que tiene el país y la región para la realización de actividad física en los entornos naturales. El nodo contempla una serie de talleres relacionados a las tendencias en esta área del turismo, eco-eficiencia y sustentabilidad, la generación de redes, y la instalación de capacidades en materia de gestión y seguridad en turismo aventura”.

Pablo Suazo, director de Take Off, indicó que los especialistas son Angela Matheusser, Rainer Blum y Cindy Schönfeld, agregando que “desde el año 2008 nuestra organización mantiene vínculos con el equipo de Take off. En 2016, Outdoor Schule Süd, colaboró con las iniciativas en las áreas de turismo aventura y turismo activo poniendo a disposición nuestros relatores, equipos y metodologías de trabajo. Este convenio nos permite trabajar en red e intercambiar experiencias valiosas en temas de desarrollo turístico”.

En 2016, Chile fue elegido por segunda vez consecutiva como el mejor destino de turismo aventura en Latinoamérica por el World Travel Awards, lo que evidencia la potencialidad que tiene el país en la generación de ofertas asociadas a este tipo de turismo. Esto se suma a la presencia chilena en la lista Forbes de los diez destinos de aventura del 2016. Además, se destaca la competitividad en este rubro, considerando destinos cercanos como Argentina, Colombia y Perú, y lejanos como Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda.