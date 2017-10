FIFA admitió a trámite denuncia chilena sobre posible “amaño” del Perú-Colombia

Las denuncias particulares de abogados chilenos a la FIFA quejándose por la actitud de los jugadores en el Perú-Colombia ya estarían teniendo efectos.

Y es que el Comité de Integridad del ente rector del balompié Mundial habría acogido a tramitación a una de ellas en particular: la que reclama un “amaño” del partido, encabezada por Luis Mariano Rendón.

Al menos eso expresó en su cuenta de Twitter el abogado uruguayo Fernando Sosa, expresidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Sosa, que subió una fotografía a la Red Social que prueba la acción del Comité de Integridad, aclaró a El Mercurio que “me enviaron el papel de España. Es totalmente confiable”.

“Le agradecemos la valiosa información proporcionada, cuyo contenido ha recibido nuestra completa atención”, es el texto del documento ‘firmado’ por el ya nombrado Comité.

Al respecto, Sosa detalló que “ahora el caso va al Tribunal de Disciplina, que debe evaluar si hay méritos para iniciar la investigación”.

Los juristas chilenos presentaron 43 evidencias del posible ‘arreglo’ entre los ambos seleccionados. ¿Qué viene ahora? “Si se comprueba que desapareció la competencia, lo que corresponde es que los tribunales respectivos actúen“, expresó el charrúa. Solo queda esperar. Fuente: biobiochile.cl.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/8oE3Z8Uol6

— Fernando Sosa (@fsosamfl) 20 de octubre de 2017