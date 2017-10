Raúl Ormeño: En el Tribunal hay tres tipos de la U que no votarán a favor de Valdivia o Valdés

El asesor de Blanco y Negro Raúl Ormeño reclamó por la conformación del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el cual, según sus palabras, está integrado por tres “tipos” que son hinchas de Universidad de Chile.

“En la citación del martes, la Comisión no me deja entrar, entro como público. Tengo un amigo que representa a Puerto Montt y entra y sale. Yo llevo 45 años en el fútbol y no puedo entrar directamente. Son cosas raras”, dijo el ex jugador.

“El club manda comunicado y una carta para que me acepten y no me aceptan. He estado tres veces y entra un montón de gente más desconocida que yo. En el Tribunal hay tres tipos de la U, por eso hablo como colocolino”, agregó.

“Me duele, me molesta, tres tipos de la U… nunca van a votar a favor de Valdivia ni Valdés, no tenemos ninguna posibilidad de ir a votar nada. Me parece que no iré nunca más a votar nada si las cartas están echadas de antemano”, completó Ormeño.

Además, el ex volante criticó al Tribunal de Disciplina por levantar una tarjeta amarilla al jugador de Audax Italiano Juan Pablo Miño, quien podrá jugar el sábado frente a Colo Colo.

De acuerdo al ex volante, “castigaron a -Claudio- Baeza con una jugada que el mismo Tribunal catalogó que no era violenta y ahora a un jugador de Audax le levantaron una tarjeta, quedó sin sanción, en una jugada totalmente distinta a como fue con Baeza”.

Miño recibió su quinta amarilla del Torneo de Transición en una jugada del partido contra O’Higgins, en una acción que quedó sin sanción por parte del organismo, por lo cual tiene la opción de estar ante los “albos”.

Por último, dijo que en la sanción de Jorge Valdivia “el árbitro le puso conducta violenta y no lo es, se lo hicimos saber con videos y ellos siguieron manteniendo el criterio. Es más, supimos que había tres -votos- por no castigar al mago y por el voto del presidente, no pregunten cómo lo supe, al final se castigó al ‘Mago’ igual”.

Las palabras de Ormeño fueron rebatidas por el presidente del Tribunal Exequiel Segall, quien señaló que en la sesión hubo cinco miembros y se resolvió tres votos a dos.

Fuente: Cooperativa.