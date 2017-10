Mineduc cierra exitoso proceso de postulaciones al nuevo Sistema de Admisión Escolar

Como positivo y exitoso calificó el Ministerio de Educación el proceso de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que se desarrolló entre el 25 de septiembre y este lunes 16 de octubre, en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Lagos y Magallanes.

Se registraron 76.805 postulaciones, que corresponden al 95% del total estimado. El proceso se prolongó durante tres semanas y, en él, los apoderados pudieron postular a sus hijas e hijos a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados de su preferencia en los principales niveles de ingreso en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos (pre kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio) y en todos los niveles en la Región de Magallanes (desde pre kínder a 4º medio).

El sistema permitió que miles de familias pudieran postular por primera vez desde un computador, sin tener que hacer largas filas afuera de los colegios ni peregrinar en búsqueda de vacantes. Adicionalmente, el Ministerio de Educación dispuso de 1.238 puntos de ayuda en las cinco regiones que participaron del proceso, para que las familias sin acceso a un computador o a Internet pudieran postular orientados por un facilitador.

Las cifras del proceso, desagregadas por región son las siguientes: Tarapacá, 9.059 postulaciones; Coquimbo, 20.109 postulaciones; O´Higgins, 22.440 postulaciones; Los Lagos, 20.380 postulaciones y Magallanes, 4.817, postulaciones.

Tarapacá

El seremi de Educación, Francisco Prieto, destacó el funcionamiento de uno de los 100 Puntos de Postulación habilitados en Tarapacá. “Aquí en el edificio de Educación dispusimos un Punto de Postulación con 15 computadores y 12 facilitadores que agilizaron el trámite realizado por padres y apoderados. De esta forma, efectuamos 853 atenciones de público asociada al SAE, 713 habilitaciones -proceso previo a la postulación para quienes no contaban con RUT- y 836 postulaciones guiadas, todo durante las 3 semanas de postulación”, acotó.

Por su parte la Jefa Provincial de Educación, Liliana Valenzuela, detalló el proceso regional: “En Tarapacá las mayores postulaciones se concentraron en Pre kínder con 2.597 y seguidas por el nivel de 1er año básico con 2.384. Después figuran 1.757 postulaciones para 1er año medio, 1.349 para Kínder y finalmente, 972 postulaciones para 7mo año básico”, detalló la autoridad provincial.

Resultados y periodo complementario

Los resultados de este proceso se conocerán el lunes 20 de noviembre. Tras esa entrega de información, las familias tendrán una semana para decidir si aceptan o no su postulación.

Prieto explicó que los apoderados que no alcanzaron a postular en esta etapa podrán hacerlo entre el lunes 4 y el jueves 7 de diciembre, durante un periodo complementario que se abrirá para los cupos que aún se encuentren disponibles. “Quien no quedó en algún colegio, rechazó su postulación, no utilizará su cupo por diversas razones, o simplemente no postuló, tendrá la posibilidad de participar en el proceso complementario”, expresó el seremi de Educación.