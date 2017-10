Fantasma Figueroa ataca con todo a Pizzi y reconoce su sueño: “Quiero dirigir a Colo Colo”

Marco Antonio Figueroa regresó en su estilo: directo, polémico y sin escrúpulos. El locuaz entrenador nacional, hoy radicado en México, analizó el momento del fútbol chileno y especialmente el de Juan Antonio Pizzi tras la eliminación de la Roja del Mundial de Rusia.

El Fantasma fue claro para sentenciar sobre el Macanudo que “no me gustaba Pizzi. Para los jugadores que tiene la Selección se necesitaba un técnico de mucho más carácter, no sé si él lo tenga o no, yo lo dije en México y lo vi trabajar allá en León”.

En esa línea, acusó que “yo creo que todo este proceso de la Selección fue de amistades, pero estoy lejos y trato de no meterme mucho porque acá soy poco querido, en las redes sociales, en todos lados”.

“Yo puedo decir que tengo que ser el técnico de la Selección, quién me quita el gusto. Me siento capacitado para hacerlo, pero prefiero obviar esas cosas y seguir viviendo con mis hijos en México, trabajando en Gobierno allá con diversos programas, como para sacar de la drogadicción a los chicos”, cerró.

Por otro lado, reveló su deseo de algún día dirigir a Colo Colo, para cumplir el sueño de su padre: “Mi papá, que en paz descanse, era hincha de Colo Colo. Yo lo único que deseo es dirigirlos para darle en el gusto. Soy cobreloíno porque mi hijo nació en Calama, pero quiero dirigir el blanco por mi padre y mis hermanos que son colocolinos”.

Además, se refirió a sus polémicas salidas de Universidad de Chile y Universidad Católica, clubes en los que dirigió sin mayor éxito en el fútbol nacional, pese a que estuvo cerca de conquistar el título de Primera División.

“En la U salí a la semana siguiente de que se fue Yurazseck, me fui muy decepcionado, tras hacer un gran trabajo. Fue una de las salidas más penosas, hablé con (Carlos) Heller sobre la planificación de la temporada y al día siguiente llega este señor Yurazseck (por entonces presidente de Azul Azul), me dice que va a vender las acciones y que ya no tiene injerencia en el club. A la semana siguiente me despiden”, comentó.

Y sobre la UC, sentenció que “en la UC fui superlíder (del Clausura 2009), yo no quería jugar la final en Santa Laura (en 2009) por la cercanía y porque era Colo Colo el rival, quería jugar en Coquimbo, pero los dirigentes no quisieron. Me fui porque alguien inventó al año siguiente que yo quería hacer negocio con jugadores y me terminaron echando”.

Fuente: El Gráfico Chile.