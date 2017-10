Borghi: El entrenador que menos problemas puede tener en la selección es Pellegrini

Claudio Borghi expresó lo que todos sienten: “Cuesta dar vuelta la página”. El ex técnico de Chile, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, habló sobre la dolorosa eliminación de La Roja en las Clasificatorias a Rusia, el quiebre interno en el plantel y quién debe ser el futuro entrenador de la selección.

“El entrenador que menos problemas puede tener es -Manuel- Pellegrini. Ahora hay que ver si él tiene las ganas de tomar esta cosa y transformarla”, indicó.

Desde su perspectiva, el “Bichi”, quien fue campeón del mundo como jugador, explicó que el técnico idóneo para la selección depende de las exigencias de la ANFP, si quieren un proyecto general para ganar títulos o una reestructuración total, incluyendo las divisiones inferiores.

“Evidentemente ser campeón es la primera obligación, pero hay otras cosas que son importantes. A lo mejor un técnico te llena de logros, pero no deja nada al momento de irse. Será juzgado por lo que hizo en dos años y no por lo que pasará en cinco más. Y si es así, seguiremos dando tumbos, porque no habrán jugadores que tomen la posta”, precisó.

Sus palabras se condicen con las palabras iniciales sobre la eliminación en las clasificatorias: “Cuesta dar vuelta la página, porque había mucha expectativa. Después de todos estos años donde se hizo fácil, llegó una realidad que no es ajena, pero parece que no se estaba preparado”.

“Mi teoría es que muchos van a dar al costado”

Borghi también analizó lo que será el nuevo proceso, el tendrá como base un plantel que está “quebrado”, según reconoció Esteban Paredes este domingo.

“Mi teoría es que muchos van a dar un paso al costado. No porque no quieran jugar, sino porque el desgaste humano y profesional ha sido grande. Después de algunas declaraciones de terceros, no sé cómo será la convivencia. No sé quien tomará la posta y dirá que se quedará hasta que lleguen nuevos jugadores, y el entrenador que llegue deberá apostar por nueva gente”, argumentó.

Además, resaltó que “cuando se hablan de relaciones humanas, juntar personas que piensan diferente (en el caso Bravo-Vidal) es complejo”.

Pese a esta situación, valoró la defensa que hizo Paredes a Arturo Vidal: “Uno festeja que un jugador apoye a otro cuando lo acribillan. Pero un no sabe lo que realmente ocurrió en la intimidad de la selección”.

Su visión sobre los problemas de Vidal

Finalmente, Borghi evitó tratar los supuestos problemas que tiene Vidal con el alcohol y la ludopatía, destacando que él divide en dos la carrera de un futbolista, en la parte humana y la profesional. “La humana nadie la recuerda, y la profesional todos la recordamos”, cerró.

Fuente: Cooperativa.