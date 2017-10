Piñera: “Esta elección es la más importante desde que recuperamos la democracia”

Sebastián Piñera, repasó lo que ha sido la campaña presidencial, en entrevista con La Tercera. En el dialogo con el matutino, criticó el legado de la Michelle Bachelet e insistió en que su eventual administración hará cambios en las reformas laborales, educación y tributaria.

“Los malos cambios, las malas reformas, vamos a intentar mejorarlas. Los buenos cambios, los vamos a mantener y fortalecer. El gobierno dirá hicimos esto, hicimos esto otro. Pero las tres grandes reformas han perjudicado y deteriorado la calidad de vida de los chilenos. ¡Cómo va ser eso algo de lo cual podamos sentirnos orgullosos!”, diagnosticó el exmandatario.

En esa misma línea, descartó que estas modificaciones afecten a los beneficios ya instaurados como derogar la gratuidad.

“Quiero ser muy claro: no le vamos a quitar la gratuidad a ningún estudiante, venimos a poner y no a quitar patines, venimos a igualar hacia arriba y no hacia abajo. Pero las reformas tributaria, educacional y laboral tienen fallas estructurales que las vamos a corregir”, aclaró.

En la conversación también cuestionó el llamado que hizo el comando de Alejandro Guillier que son los únicos que pueden direccionar en un buen camino al país. Para Piñera esa reflexión es “antidemocrático”.

“(…) refleja un error conceptual de la izquierda, la izquierda piensa que ellos son los únicos que tienen legitimidad para gobernar y eso no solamente es profundamente antidemocrático, es una falta de respeto a los ciudadanos chilenos; son los ciudadanos los que van a decidir quién es el próximo Presidente y no los encargados de comunicaciones del comando de Guillier”.

A 34 días de las votaciones, el representante de Chile Vamos afirma que el país “se merece un gobierno mejor” y que por este proceso electoral es el más significativo desde el plebiscito del 1988.

“Esta elección presidencial es la más importante desde que recuperamos la democracia, y hay dos caminos: uno es insistir en un camino equivocado, que ha generado frustración y estancamiento en muchas áreas. El otro camino, que lo representamos nosotros, es corregir los errores, poner a Chile de pie, en marcha”, recalcó.

