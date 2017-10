La Gira Teletón te invita a ser parte del concurso Talento Teletón

Una vez más Teletón busca a los mejores músicos, bailarines, humoristas, magos, dobles, o cualquier puesta en escena que destaque por su originalidad, con un nuevo llamado a participar del Talento Teletón.

Los ganadores locales se presentarán ante miles de personas en un escenario de primer nivel, en el show de la Gira Teletón, donde serán los propios animadores, artistas y el público presente quienes elegirán al representante que podría llegar hasta el escenario de la Teletón el 1 y 2 de diciembre.

La invitación es a inscribirse desde el 6 de octubre hasta el 5 de noviembre a través de https://www.teleton.cl/talento-teleton-2017/ para participar debes subir tu video a youtube o vimeo, completar el formulario y agregando el link.

“El año pasado fueron muchos los concursantes que postularon con diversos talentos, revisamos cada uno de los videos y seleccionamos a los más creativos, atractivos y talentosos. Esta es una nueva oportunidad para ser parte de una plataforma que les entrega una gran oportunidad, primero presentase en el escenario de la Gira ante miles de personas y en una etapa final llegar a Santiago y mostrar su arte ante todo el país” comentó Claudio Carrizo, Productor musical del programa Teletón.

Por su parte la ganadora del Talento Teletón 2017 Rosario Cea, de 12 años, recomienda atreverse y postular. “Yo estaba muy nerviosa en mi primera presentación en el escenario de la Gira Teletón en Concepción, luego cuando clasifiqué no lo podía creer. Y llegar hasta el teatro Teletón a cantar en ese teatro donde he visto por televisión que se presentan muchos artistas, yo ya me sentía una ganadora por llegar tan lejos y competir entre otros grupos muy talentosos, con trayectoria, algunos con varios discos incluso” comentó además de agradecer a la votación popular que la llevó hasta el primer lugar el año pasado.

Otros de los grupos finalistas que se presentaron ante todo el país fueron “Los Pata Negra”, que llegaron desde la cuarta región mostrar lo mejor de su música, uno de sus integrantes Pablo Alegría, comentó: “tocar en la capital para nosotros fue una gran plataforma, lo disfrutamos, la experiencia con la producción fue muy buena. Invito a todos los que tienen bandas o algún talento a que se atrevan y muestren que en regiones hay harto talento y creatividad”

Pueden participar ciudadanos chilenos y extranjeros, que tengan domicilio en las diez regiones por donde pasará la Gira Teletón este 2017. En caso de que la Gira Teletón no pase por tu región y quieres participar, debes considerar traslado hasta el escenario más cercano y especificarlo en el formulario de inscripción.