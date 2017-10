Presidenta Bachelet por Gratuidad: Debemos “mirar cómo aseguramos a todos más oportunidades”

Tras participar la mañana de este viernes en una actividad en la localidad de Alerce (Puerto Montt), la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a la implementación de la Gratuidad en la educación superior, criticando además a quienes se oponen a los alcances de esta reforma.

“Algunos dicen que éste no es el camino correcto, algunos dicen que cada persona o familia tiene que rascarse con sus propias uñas. Para algunas familias, eso es posible, pero para muchas otras familias no lo es. Eso significa que quedan atrás, quedan rezagados, que sus hijos no tienen las mismas oportunidades de otras familias”, sostuvo la Mandataria, añadiendo que “esa no es la visión que a mí me gusta, la visión es mirar cómo aseguramos a todos más oportunidades”.

La jefa de Estado luego se dirigió a Futaleufú (región de Los Lagos), donde inauguró el nuevo hospital de la localidad, el cual beneficiará a 2.200 habitantes de la comuna y sus alrededores.

En tanto, durante la tarde de este viernes está contemplado que la Presidenta participe en el concierto tributo a Violeta Parra que se desarrollará en los balcones del palacio de La Moneda.

Fuente: 24horas.cl.