Arturo Vidal dio vuelta atrás con su renuncia a la Roja y aseguró que “no va abandonar”

Arturo Vidal compartió una nueva carta a través de redes sociales, en donde aseguró que no renunciará a la Selección Chilena, tal como había anunciado hace algunas semanas, luego de las dos derrotas de la Roja ante Paraguay y Bolivia.

En su cuenta de Twitter, el ‘King’ aseguró que “este es un momento muy difícil. Y aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de Guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Y no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi Selección. Nuestra Selección”.

Además, dentro de la misiva, el mediocampista del Bayern Münich reconoció que hubo faltas a lo largo de este proceso, las cuales terminaron siendo determinantes en dejar al ‘Equipo de Todos’ sin ir a Rusia 2018.

“Estoy muy triste. Como la mayoría de los chilenos. Nos quedamos sin un sueño. Todos cometimos errores. Si. Ahora toca aprender y tratar de no repetirlos”, expuso en el párrafo inicial de su escrito.

Finalmente, dentro de lo más destacado de la carta, Vidal sentenció que esta Selección va a tener una revancha.

“Toda derrota tiene revancha. Esta va a tardar un poco. Pero va a llegar, tarde o temprano va a llegar”, cerró.