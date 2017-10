Pizzi confirma que no sigue en La Roja y asegura que “hicimos todo” en las Clasificatorias

No escondió su tristeza. Juan Antonio Pizzi, entrenador, por ahora, de la selección chilena de fútbol, asumió su responsabilidad de la dura caída ante Brasil y el adiós al Mundial de Rusia.

“Lamentablemente se ha cerrado un ciclo en el cual se han vivido momentos de mucha alegría y esta tristeza supera cualquier otra que uno haya tenido en su carrera”, expresó Pizzi.

El DT admitió que “ya he comentado que asumo como máximo responsable esta situación”, haciendo hincapié en que “soy el entrenador, el que ha elegido los jugadores, los sistemas para jugar, los planteamientos en los partidos, y por todo eso asumo la responsabilidad que me corresponde”.

En relación a este tema, Pizzi se descartó de continuar en el cargo. “Con respecto al futuro, mi contrato finaliza en esta situación. Me parece que si bien mi contrato finaliza en esta situación, me parece que si bien es una decisión de los directores, hay que evaluar qué es lo que pretenden para la selección y en base a eso tratar de elegir la mejor opción. A nivel personal, me descarto“, indicó.

“Hicimos todo el esfuerzo durante la eliminatoria en todos los partidos y lamentablemente no nos alcanzó para clasificar al mundial”, expresó con tristeza el adiestrador.

Sobre el duelo con Brasil, Pizzi destacó que “el equipo, en líneas generales, en el primer tiempo estuvo a la altura de lo reclamaba el partido”, aunque también admitió que “después llega el primer gol, nos costó recuperarnos e inmediatamente llegó el segundo”.

Finalmente, Juan Antonio Pizzi comentó que “estamos muy desilusionados. Hemos hecho todo lo que hemos podido”, resaltando que “no nos ha quedado ninguna gota de esfuerzo para reclamar y la vida se forma con estas situaciones: alegrías, tristeza, golpes a veces duros como el de hoy”.

