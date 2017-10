La selección brasileña ni se inmuta con el popular #EntregaBrasil

Luego del empate de Argentina ante Perú en La Bombonera y la victoria de Chile ante Ecuador en el Monumental, en Brasil comenzó una tendencia que se empezó a propagar rápidamente. #EntregaBrasil fue el hashtag que se tomó las redes sociales y los mensajes eran claros: que su selección se deje perder ante la Roja en la última fecha para dejar fuera del Mundial a Argentina.

La tendencia fue tomando niveles inesperados y pasó a ser el tema más hablado en las redes sociales en Brasil. La posibilidad de caer por primera vez como local ante la Roja no era mal visto por los fanáticos del Scratch, sino que ahora era algo bueno. La rivalidad con los trasandinos pesaba más a la hora de elegir un resultado.

Con ese panorama, Brasil volvió este viernes a los entrenamientos tras empatar sin goles ante Bolivia y el #EntregaBrasil fue tema obligado para los jugadores. Pero tal como los fanáticos tienen su postura clara, los seleccionados también: saldrán a jugarse la vida.

“Nuestra cabeza está en nuestro trabajo, el problema que tienen ellos es problema de ellos. Nuestro problema es ver lo que tenemos que mejorar. Nunca sacaremos el pie, no hay ningún jugador de Brasil que haga eso. Vamos a entrar con profesionalismo, a jugar bien, y vencer. Independiente que esté en juego la clasificación de Chile o Argentina, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y nuestro juego”, dijo Alex Sandro.

La misma opinión de los jugadores también la comparten los periodistas brasileños. Al menos, así lo dejó en claro Gustavo Hofman, periodista que lleva a cabo la cobertura de la selección para ESPN Brasil: “Hay gente que quiere eso, pero es un tema de los hinchas y es por la fuerte rivalidad que existe con Argentina. Los jugadores están muy enfocados y concentrados en ganar y para Chile no será un partido fácil”.

“En esta selección hay muchos jugadores que se quieren mostrar y ganarse un puesto para el Mundial. No van a salir a ensuciarse y a perder”, agrega sobre la motivación que tiene la selección de cara a la última fecha ante Chile, el próximo martes a las 20:30 horas en el Allianz Parque.

Pero los argumentos no se quedan ahí y el propio Alex Sandro le envió un mensaje a todo Sudamérica por la posible desconfianza que pueda existir por el nivel que pueda mostrar Brasil: “Esta selección está donde está porque ha hecho las cosas seriamente. Tengan certeza que en este partido vamos a dar el máximo, vamos a jugar con corazón y con el orgullo que tienen todos los brasileros. Brasil sólo juega para ganar”.

Y por si quedaban dudas, Ederson, quien será el portero titular de la Verdeamarela ante Chile, remató: “Para mí es indiferente (si Messi va o no al Mundial). Brasil ya está clasificado y si él va o no, para mí no tiene importancia. Todo el mundo sabe de la importancia que tiene la último fecha, envuelve muchas cosas, pero nosotros vamos a hacer todo por la victoria. Sólo estamos enfocados en nosotros, en la victoria, que ellos (los rivales) se enfoquen en ellos”.

