Presidenta Bachelet: “Siempre hemos estado en contra de la Ley Antiterrorista”

La Presidenta Michelle Bachelet abordó la reciente controversia al interior del Gobierno relacionada con los comuneros detenidos que tuvo opiniones diferentes entre distintos miembros de su equipo de colaboradores y desencadenó en que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tomara vacaciones.

Respecto a este último hecho, la Mandataria sostuvo que Aleuy no presentó su renuncia y que espera que regrese una vez finalizado su descanso, el que, según afirmó, se debió a problemas de salud.

En entrevista con La Tercera, explicó que la recalificación de las medidas cautelares para los comuneros en huelga de hambre contó con el apoyo del subsecretario, tildando de “falsedades” las declaraciones acerca de que no lo consideraron.

“Él me dijo a mí personalmente: ‘Yo creo que usted hizo lo correcto desde el punto de vista humanitario’”, dijo la Presidenta, además de entregar los detalles de cómo el Ejecutivo abordo el caso.

“No hubo negociación con los comuneros, hubo una decisión en base a un conjunto de cosas. Entre otras, el hecho de que el estado de salud de ellos estaba muy precario. Yo estaba muy preocupada del tema. Tuve acceso a los reportes médicos que hizo una misión especial que envió el Colegio Médico allá y había algunos de ellos que estaban muy, muy complicados”, explicó.

Asimismo, se mostró contraria a Ley Antiterrorista tal como está redactada y, aunque evitó emitir calificaciones de esta índole respecto a hechos como los ocurridos en La Araucanía, expuso que “lo que creo es que la ley que tenemos no es buena”.

“Siempre hemos estado en contra de la Ley Antiterrorista, ya la traté de cambiar, hice algunos cambios en mi primer gobierno y desde el principio de este gobierno que hemos hecho cambios. Creemos que debe estar en el Código Penal”, afirmó.

Legado

La Presidenta Bachelet también analizó su legado y fue enfática en sostener que, pese a las críticas de la derecha y los resultados de las encuestas, su administración fue mejor que la de Sebastián Piñera.

“En mi última cuenta pública, como la oposición dice que este es el peor gobierno de la historia, yo mostré cuánto más hemos hecho que el gobierno del Presidente Piñera, porque hemos hecho mucho más en cada una de las áreas. Ese es un discurso que vale la pena mirar, porque no son anuncios, son hechos concretos”, expuso.

En cuanto a las elecciones presidenciales, aunque opinó que “no da lo mismo quién gobierne”, puso en duda que la actual oposición pueda cumplir con promesas de campaña de intervenir las reformas implementadas en su Gobierno.

“Esperaría de cualquier gobierno que entienda que aquí la gente ha avanzado en derechos y que no se debieran restringir esos derechos. Por lo demás, si hay derechos que han sido garantizados por ley, solamente otra ley puede modificarlos. Y si bien no sé quién va a ser Presidente, lo que tengo claro es que no creo que la derecha tenga mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, no creo que cualquier Presidente que llegue pueda borrar de un plumazo lo que hemos hecho”, afirmó.

