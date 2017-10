Vecinos de Taltal comparten experiencias con dirigentes de Iquique y Alto Hospicio por Quiero Mi Barrio

Una activa agenda cumplieron en la región los cerca de 20 vecinos que visitaron Iquique y Alto Hospicio para compartir experiencias, en el marco del programa Quiero Mi Barrio del Minvu. La comitiva, procedente del barrio “Gabriela Mistral” de Taltal, Región de Antofagasta, recorrieron en su primer día de visita junto a dirigentes y pobladores de Norte Hospital de Iquique, el casco histórico de esta población, que comprende también el Cementerio N°1 el que cuenta gran patrimonio cultural asociado a la Guerra del Pacífico y el legado salitrero.

Luego, se dirigieron a la sede de la junta vecinal para sostener un encuentro de camaradería que contó con la participación dela Seremi (S) de Vivienda y Urbanismo, Verónica Guajardo.

“Es realmente muy enriquecedor que se desarrollen este tipo de actividades interregionales. Nuestros vecinos de Iquique y la delegación de Taltal pudieron compartir sus experiencias como dirigentes sociales y los procesos de recuperación de sus respectivos territorios de la mano del Quiero Mi Barrio”, precisó la autoridad.

En la ocasión y en representación de los barrios locales, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo barrio Gómez Carreño, Sergio Vera, junto con dar la bienvenida, recordó la importancia de este programa para su comunidad. “Con Quiero Mi Barrio a la “Gómez Carreño” nos cambió la vida. Por años hemos tenido que convivir con espacios baldíos mal utilizados y gracias a este programa, hemos logrado cambiarle la cara a nuestra población. Y lo más importante, es que todos esos espacios están en pleno uso de nuestros vecinos, quienes los cuidan para el bienestar de todos”, precisó.

Por su parte, la presidenta de la junta vecinal N°12 San Lorenzo de Taltal, Elsa Giovanolli, destacó este tipo de giras para enriquecer el trabajo de los dirigentes. “Desde el 2015 que estamos trabajando con Quiero Mi Barrio y este es el segundo viaje que hemos hecho. Esto nos ha permitido conocer otras realidades y ver que este programa es un apoyo no sólo para nosotros, sino para todo el país. Los vecinos nos han tratado como si fuera nuestra casa, así que estamos muy contentos”, dijo.

PASEO LOS MURALES

Durante el viernes, la comitiva se trasladó al barrio Mujeres Emprendedoras, para conocer el legado de Quiero Mi Barro en este sector de Alto Hospicio. Junto a las dirigentas de la junta vecinal local, pudieron conocer a través del “Paseo Los Murales” parte de la historia de esta comuna y del patrimonio cultural de Tarapacá, con los mosaicos sobre la Fiesta de La Tirana y el poblamiento de Alto Hospicio.

“Este ha sido un bonito reencuentro con Iquique. Hace siete años que estoy en Taltal radicada y he visto cómo ha cambiado no sólo Iquique sino Alto Hospicio con este programa. He percibido mucha unidad entre los vecinos de todos los barrios de acá, realidad que me gustaría poder replicar en mi comuna, porque de esa forma podemos trabajar buenos proyectos para la comunidad”, precisó Guadalupe Contreras.

Tras el recorrido por el barrio, la presidente de la Junta Vecinal Mujeres Emprendedoras II, Nury Rojo, agradeció el interés de Taltal por conocer el trabajo que se ha desarrollado en la región junto al Minvu. “Cuando empezó el Quiero MI Barrio en este sector de ex La Negra, todo era muy triste, baldío y hasta sucio. Teníamos una sede en muy malas condiciones y para qué decir de la participación de los vecinos. Hoy, estamos felices con lo aprendido con el programa y el excelente equipo de profesionales ejecutores que trabajaron con nosotros. Y me enorgullece saber que Quiero MI Barrio le está cambiando la calidad de vida a muchos vecinos a lo largo del país”, concluyó.