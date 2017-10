Bravo y la presencia de Vidal en Brasil: “Parece que el club no le dio permiso”

La Selección Chilena visitará el martes a Brasil en busca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, pero el plantel nacional no podrá contar con un importante apoyo ese día: el de Arturo Vidal.

El capitán de la Roja, Claudio Bravo, dejó en duda la presencia del volante ya que no sería autorizado por su club, Bayern Münich, considerando que Vidal está suspendido para el partido ante Brasil y que asistiría solo como hincha.

“Lo de Arturo no lo tengo claro, eso no depende tanto de él, sino de los clubes. No tenemos la fuerza para decir si nos subimos al avión (hace una pausa). Me dicen acá que el club dijo que él (Vidal) no tiene permiso”, aseguró Bravo tras la consulta mencionada en una conferencia donde también estuvo Gonzalo Jara.

Bravo, de paso, aprovechó de “cerrar” la polémica por la ausencia de Marcelo Díaz, a la cual no se había referido en la previa del triunfo ante Ecuador. “Marcelo es un jugador importante, que juega habitualmente, no le tocó estar con nosotros, espero que a futuro sí pueda. Pero eso es una cosa técnica que no depende de nosotros”, enfatizó.

De todas formas, Gonzalo Jara se mostró optimista por la recuperación de Charles Aránguiz, que está en duda para poder jugar en Sao Paulo. “Charles no ha entrenado, obviamente quiere jugar, me imagino que querrá probar estos días antes del partido con Brasil. Esperemos poder contar con él, al igual como ocurrió con el ‘Tucu’ Hernández”, dijo.

El defensa, además, se unió con el capitán para desmentir cualquier rumor sobre que Brasil se deje perder ante Chile, como han insinuado y pedido medios e hinchas brasileños, para perjudicar a Argentina. “No creemos que Brasil haga eso, como dijo Claudio, juegan de local con su gente el último partido antes de ir al mundial”, respondió.

Por último, Claudio Bravo criticó a los medios por ahora valorar a Jorge Valdivia, tras las críticas en la victoria 3-1 ante Venezuela, y espera que pueda rendir 10 puntos en el país donde jugó varios años por Palmeiras. “A él lo quiero tener siempre acá, es un jugador importante… nuestro pensamiento sobre él no ha cambiado, sabemos de sobra la calidad de jugador que es y lo que aporta en el vestuario”, sentenció.

Fecha 18 – Martes 10 de octubre 2017