Pizzi asume culpas en la Roja y acepta las críticas: “Me han puteado en todos lados, me hace más fuerte”

Chile llega a la última doble fecha de las Clasificatorias con la obligación de ganar para mantener sus esperanzas de acceder a Rusia 2018. Tras caer ante Bolivia y Paraguay, la selección chilena se quedó en la sexta posición con 23 puntos y está fuera de la zona de clasificación, cayendo todas las críticas sobre el entrenador Juan Antonio Pizzi por el nivel que exhibe la Roja y también por dejar fuera de la última convocatoria a Marcelo Díaz.

Con este panorama, Macanudo salió a enfrentar a los medios en la previa del partido ante Ecuador, a disputarse este jueves en el Estadio Monumental, y reconoció culpas por la urgencia de conseguir puntos con la que llegará la selección nacional a los últimos dos encuentros: “tengo toda la responsabilidad, soy el entrenador. Nosotros somos autocríticos, pero corresponde hacerlo en algunos lugares, no tengo necesidad de ser autocrítico públicamente. Soy el máximo responsable y con mi cuerpo técnico tratamos de corregir los errores que cometemos, también los que cometen los jugadores”.

Además, sobre la nómina que entregó para los partidos ante la Tri y Brasil, muy criticada por las ausencias que tuvo, el técnico de la selección chilena señaló que “la vamos viendo en base a los rendimientos que van teniendo los jugadores. Vamos seleccionando y filtrando las posibilidades que pueda tener cada uno, en la semana previa ese filtro pasa a ser más meticuloso. Con toda humildad se los digo, tenemos más información que ustedes, es nuestro trabajo, y sabemos los rendimientos específicos, ya sea para el que está o el que no está. No son caprichos, somos meticulosos y exhaustivos”.

“Soy muy feliz en mi vida, es un privilegio ser el entrenador de la selección chilena, estoy orgulloso y valoro todo lo que me ha dado la vida. Mi felicidad no sólo pasa por buenos resultados en el fútbol, es mucho más amplia. He estado en los mejores lugares que pueda aspirar un deportista, he ganado, he perdido (…) De putearme, me han puteado en todos lados y eso me ha hecho más fuerte. En algunas ocasiones he logrado cambiar eso”, agregó sobre las críticas que ha recibido.

En lo futbolístico y sobre las opciones que tiene Chile de acceder al Mundial, Macanudo fue claro: “(los jugadores) están comprometidos y conscientes de los que nos jugamos en estos dos partidos que son fundamentales. Había manifestado que por cómo venía la eliminatoria, hasta el final estaría todo en juego. Es la misma posibilidad clasificar, jugar repechaje, y quedar eliminado. Las cosas que vamos a vivir esta semana de por sí tienen una motivación extra, creo que la naturaleza de los jugadores los hace automotivarse. Los escenarios, situaciones, conllevan un grado de motivación extra, no creo que haga falta hacer hincapié en eso”.

“Si bien todos los puntos son importantes, estos son los puntos decisivos, no hay más chances. Todos queremos ir al Mundial y todos vamos a pelear, por lo menos nosotros vamos a dejar la vida para que así sea. Los jugadores están muy comprometidos, siempre notamos en ellos la identificación, las ganas, el deseo, son conscientes de la responsabilidad que tienen cada vez que vienen a defender a Chile”, concluyó Juan Antonio Pizzi.

Los otros conceptos de Juan Antonio Pizzi:

La incógnita de Ecuador: “Es una realidad, no hay información. Son muchos debutantes, el entrenador habitualmente no ha dirigido a la selección y recién se incorporó para esta jornada y llamó a gente que no iba. Me sorprende que en esta última instancia hayan tomado la decisión de modificar el cuerpo técnico y el plantel que venía disputando las eliminatorias. Hay algunos aspectos que vamos a descubrir durante el partido, nos va a costar muchísimo”.

La presión que tiene: “Me crié en el fútbol argentino que es más hostil, sé las presiones, he dirigido a los equipos más grandes del mundo y sé lo que hay en el ambiente del fútbol, la realidad y la repercusión, no es algo que me sorprenda. Sé lo que va a pasar si pierdo o si gano, puedo adivinar lo que va a pasar si no tenemos un buen resultado o si tenemos un buen resultado. La experiencia en el fútbol me ha hecho conocer, sé cómo reaccionan los medios y las personas”.

Partido de vida o muerte: “A veces ese catálogo de vida o muerte se hace en un sentido gráfico, pero les aseguro que nosotros en serio nos jugamos las cosas a vida o muerte. En cada desilusión nos morimos un poco, nuestra sangre y mente se contamina. Aceptamos esto porque tenemos pasión en hacer lo que hacemos, vivir acá, vivir del fútbol, trabajar del fútbol. Toda nuestra carrera es vida o muerte, nos morimos por el fútbol. Estos chicos, a pesar de lo que se dice, dejan la vida por jugar al fútbol y por representar a la selección chilena y hacerlo bien”.

¿Forma o resultado?: “No programo a mi equipo para ganar como sea, tenemos que tener argumentos, ideas, y caminos para ganar. Eso es lo que hacemos con nuestro trabajo, lo hacemos cuando estamos acá, lo que hacemos cuando vamos a los viajes, proyectar lo que queremos hacer, esa es la mejor forma de acercarnos al triunfo. Prefiero tener caminos para intentar ganar”.

El caso de Pulgar, Aránguiz y Hernández: “Erick lleva una progresión asombrosa, ha participado con nosotros desde el inicio, ha tenido participación importante en la Centenario. Puede aportar muchísimo, tiene una progresión que es poco valorada (…) Charles está haciendo tratamiento con los cuidados de médicos y kinesiólogos, no descartamos que esté para el próximo partido pero para Ecuador no estará (…) El Tucu vino con una molestia y su evolución ha sido satisfactoria, ayer entrenó bien, se lo ha exigido al máximo, no ha tenido inconvenientes, y esperamos que siga la evolución hasta mañana”.

¿Valdivia de titular?: “Está comprometido y tiene deseos de jugar el partido, de hacerlo bien. Sabemos cómo entrena, hasta sabemos las declaraciones que hace en los tribunales, y tenemos mucha información. Su rendimiento lo ha hecho merecedor para ser considerado para esta convocatoria”.

La falta de gol de Chile: “No es algo habitual, ningún equipo mío de fútbol ha sido así. Es algo que intentamos perfeccionar todas las veces, pulirlo, es un punto importante y lo hemos trabajado. Me preocupa, pero me tengo que ocupar porque es el principal déficit”.

Crítica a los medios de comunicación: “Si no vamos al Mundial van a inventar comentarios, declaraciones, situaciones, y reuniones. Si no tenemos los resultados se activa todo el contexto posterior. Soy consciente de lo que he hecho en Chile, lo que he trabajado, la progresión de lo que recibí y lo que entrego. Sé los pergaminos que puedo dejar, pero no modifica la crítica porque sé el accionar del mundo periodístico. Les exijo responsabilidad, porque en base a ustedes la gente se informa y condiciona su apreciación de la vida, de la sociedad, de las personas, de acuerdo a lo que leen de ustedes. Si escriben mentiras no es el problema, pero distorsionan la opinión que hay sobre determinadas cosas. En muchas ocasiones los medios mienten y tienen que saber la responsabilidad que tienen como medios de comunicación”.

Fuente: El Gráfico Chile.