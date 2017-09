Inician programa de apoyo a pescadores artesanales de la Región de Tarapacá

“Nodo Fortalecimiento de la Gestión Comercial y Asociatividad en Empresas Pesqueras de la Región de Tarapacá”, es el nombre de la iniciativa desarrollada por Corfo, junto a la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII). “Nodo Fortalecimiento de la Gestión Comercial y Asociatividad en Empresas Pesqueras de la Región de Tarapacá”, es el nombre de la iniciativa desarrollada por Corfo, junto a la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII).

El programa, que tuvo su inicio con una ceremonia en la Caleta Riquelme, busca instalar capacidades y habilidades en los pescadores artesanales de la región, que les permitan mejorar la gestión de sus negocios, potenciar sus canales de comercialización, además de fomentar la asociatividad y la vinculación con actores relevantes de la industria y otros sectores que demandan recursos pesqueros, como el comercio y el turismo.

Al respecto, el director regional de Corfo, Raúl Fernández, señaló que “este programa es fundamental, porque permite entregar herramientas valiosas a este gran grupo de pescadores artesanales, que tiene una incidencia muy importante en la economía de nuestra región”.

En la misma línea, el gerente general de la AII, Marcos Gómez, explicó que “los pescadores artesanales de la región, además de proporcionar materia prima a las grandes plantas de proceso de la zona centro sur del país, ofrecen recursos para el consumo directo de la población, los que tienen un enorme potencial de introducción en mercados locales e internacionales, y eso hay que propiciarlo y fortalecerlo”.

Durante la etapa de diagnóstico del programa, se detectó que el sector pesquero artesanal de Tarapacá no ha sido capaz, a la fecha, de posicionarse en el mercado regional, nacional y mucho menos internacional, como un productor de alimentos del mar de alto valor nutricional y con certificación de origen. Esto debido a una baja asociatividad entre las empresas pesqueras, a que no existe infraestructura adecuada para la elaboración de productos para consumo humano directo, además de no contar con modelos eficientes de negocios.

Al respecto, Rosa Ordoiza, vendedora de productos del mar de la Caleta Riquelme, afirmó que “tenemos que evolucionar y aprender nuevas herramientas, porque nos hemos quedado trabajando a la antigua. Ahora, con esto, vamos a incorporar más conocimiento y redes para nuestros negocios, lo que sin duda va a hacer que nos vaya mejor y que las personas queden contentas con los productos y servicios que ofrecemos”.

En la ceremonia de inicio del programa, se mostró la experiencia exitosa de cuatro empresas y emprendedores tarapaqueños, quienes son parte de los 30 participantes del Nodo. Entre ellos, se seleccionarán 20 representantes dentro de los primeros cuatro meses de ejecución, requiriendo que, al menos, 15% sean mujeres.