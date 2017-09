4.370 postulaciones al Sistema de Admisión Escolar

Un total de 4.370 postulaciones han realizado apoderados de Tarapacá a través del Sistema de Admisión Escolar en los primeros dos días de implementación, lo que representa el 40% de las 11.000 postulaciones esperadas para la región.

Esta cifra fue entregada por la Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga quien, junto al seremi de Educación, Francisco Prieto y la Jefa DEPROV Iquique, Liliana Valenzuela, acompañaron a apoderados en el Punto de Postulación que habilitó este servicio público en calle Zegers 159.

“La verdad es que estamos gratamente sorprendidos de lo que ha sido la reacción este primer día de postulación. No olvidemos que ayer (lunes) se abrieron las postulaciones para el nuevo sistema de admisión escolar que está aplicando en cinco regiones y en particular una de ellas por supuesto aquí en Tarapacá y que va a estar abierto hasta el 13 de octubre, por lo que aún quedan muchos días de postulación”, indicó la autoridad ministerial.

Las postulaciones a través de este nuevo sistema de admisión se realizan en la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl y rige para 5 niveles: prekínder, kínder, primer año básico, séptimo año básico y primer año medio.

Punto de Postulación y facilitadores

El seremi de la cartera recordó que el Punto de Postulación de Educación cuenta con el acompañamiento de facilitadores. “Quiero hacer un llamado a los apoderados, porque si tienen dudas o consultas, puedan venir a Educación en calle Zegers 159, y contar con orientación de los facilitadores para agilizar sus postulaciones. Es importante que los padres, madres o tutores postulen a mínimo 5 colegios, especialmente si postulan a colegios que históricamente tienen alta demanda por matrícula y finalmente recordar que pueden actualizar o modificar sus postulaciones hasta el 13 de octubre”, acotó Prieto.

La apoderada Margarita Morales destacó el beneficio de contar con el apoyo de facilitadores: “Me parece muy bien el Punto de Postulación porque la facilitadora me explicó cómo era, porque yo no entendía. Me explicó y me voy conforme porque ahora sé lo que tengo que hacer, entonces consultará a mi hija Deisy para que se decida y luego hacer la postulación a los liceos que le interesan”, comentó la apoderada.

El Punto de Postulación de Educación funcionará de lunes a viernes de 08:30 a 13.30 horas y de 15.30 a 17:30 horas, mientras que el sábado el horario de atención será de 09:00 a 13:30 horas.

Discriminación

La Jefa Provincial de Educación, Liliana Valenzuela, recalcó cómo el Sistema de Admisión Escolar pone fin a la selección arbitraria: “Esto es un cambio cultural, una forma distinta de educar y de aprender, porque ahora podremos convivir entre todas y todos en un mismo espacio que es la sala de clases, sin selección por notas, condición socioeconómica, etc. Además, nos veremos beneficiados con el efecto que genera el contar con estudiantes con distintas habilidades y competencias, con distintas experiencias de vida y formas de ver el mundo, en fin, con un conjunto de personas que se nutre mutuamente y que crecen y se desarrollan en democracia y en equidad, en igualdad de oportunidades, como es el pilar de la Ley de Inclusión que impulsó el Gobierno de la Presidenta Bachelet”.

Información sobre colegios

Finalmente, la Subsecretaria de Educación insistió en la importancia de que los padres pueden conocer, entre otros antecedentes, los Proyectos Educativos de los colegios, los que están disponibles en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl. “Hemos hecho un esfuerzo para poder poner toda la información que tenemos de los establecimientos, resultados de aprendizaje, por ejemplo, la calidad de los establecimientos está puesta en esta plataforma para que las personas entonces puedan postular con la mejor información”, indicó.