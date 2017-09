Aníbal Mosa: Guede tiene una muy buena relación con los referentes

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que el técnico de Colo Colo Pablo Guede tiene una buena relación con los referentes del plantel, esto ante las supuestas peleas del entrenador con jugadores como Esteban Paredes, Julio Barroso y Gonzalo Fierro.

“Yo encuentro que está bien, yo no vivo en una burbuja como para no darme cuenta de si hay problemas o no, pero el tema que levantaron del día martes es una cuestión completamente interna y menor, sin ninguna trascendencia. No amerita hacer un análisis sobre eso”, dijo a Al Aire Libre en Cooperativasobre los “roces” de los que se habló durante la semana pasada.

“Son conversaciones o situaciones que se dan en un entrenamiento, que se dan en una reunión, que se pueden dar en una familia, pero salimos solos abrazados y no hay problemas. Pablo tiene una muy buena relación con los referentes, con los jóvenes. Yo los veo, converso por separados con ellos y aseguro que si el tema hubiese sido diferente yo metía mano, pero no fue así”, agregó.

Bajándole el perfil a la situación, Guede valoró lo mostrado en cancha ante San Luis el pasado viernes. “Se lo dije al cuerpo técnico y los jugadores, estoy contento por la manera en que se ganó, pon la intensidad que se jugó, por la entrega creo que ha sido uno de los mejores partidos junto con el de Universidad de Chile”, apuntó.

“A mi me gusta que tengamos la posesión de balón y que nos creemos la mayor cantidad de ocasiones de ataque. Eso me gusta, de contra o no, lo importante es que se ganó bien y no rasguñando, aún sin uno de los mejores jugadores del torneo como es Jorge Valdivia. Pablo y sus pupilos sacaron la tarea adelante”, añadió.

Ante el tema que surgió con el ex Palmeiras respecto a sus dichos contra Eduardo Gamboa, advirtió que “ya dimos vuelta la página, primó la cordura en el tema y lo importante es que vamos a tener a Jorge para el próximo fin de semana”.

Lo que viene para Colo Colo

Mosa, destacó que ahora “se viene la Católica en un partido duro, de los importantes que solemos jugar. Es en la casa de ellos y creo que estamos preparados, con la vuelta de Valdivia se nos hace más fácil”.

“Creo que nuestra obligación es sumar y lo más importante es que nos mantengamos en la lucha. Es posible (el título), quedan ocho fechas por delante y las vamos a pelar con uñas y dientes”, añadió sobre las posibilidades de ganar el Transición.

Respecto a Pablo Guede, aseguró que “lo veo bien, ni eufórico ni cabizbajo. Lo veo asumiendo la responsabilidad, concentrado y confiado en el trabajo que hace. Creo que derepente se les pasa un poco la mano con él, porque más allá de que te pueda o no gustar, es un tipo que trabaja, que lee el fútbol que vive de ello y va a dejar alguna marca en Colo Colo”.

Agregó además que su respaldo se debe a que “lo veo trabajar, hablar con los referentes y con los juveniles, veo las oportunidades que les da, eso me hace pensar. He visto pasar a 10 entrenadores desde que llegué el 2010 y nunca vi uno que trabaje tanto como él”.

Finalmente, advirtió que no le teme a una desvalorización del delantero uruguayo Octavio Rivero. “No, la verdad no. Este plantel es amplio y en algún momento le puede tocar jugar. Estoy contento con lo que se está haciendo”, sentenció.

Fuente: Cooperativa.